Scrutatori e presidenti di seggi: domande a Sassari

S.A. 6 maggio 2024



SASSARI - Fino alle 12 del 20 maggio è possibile presentare domanda per essere inseriti negli elenchi aggiuntivi per l’eventuale sostituzione degli scrutatori degli uffici elettorali di sezione e dei presidenti in occasione delle prossime elezioni di sabato 8 e domenica 9 giugno. All’albo pretorio sul sito del comune sono pubblicati gli avvisi integrali con i requisiti richiesti e i moduli da compilare per presentare istanza. Possono chiedere l’inserimento le persone non già iscritte nei rispettivi albi.

L’avviso è pubblicato a seguito della circolare del ministero dell’Interno, con la quale è richiamata l’attenzione sul fenomeno riscontrato, specie negli ultimi anni e soprattutto nelle grandi città, costituito dal numero elevatissimo di impedimenti e rinunce, pervenute anche all’ultimo momento, di presidenti e scrutatori, con conseguenti difficoltà nel reperimento dei sostituti e, sovente, con notevoli ritardi nella costituzione e nella operatività dei seggi elettorali. L’esercizio delle funzioni di presidente, scrutatore e segretario degli uffici elettorali di sezione è particolarmente importante e delicato, fondamentale per assicurare il corretto esercizio di voto, che costituisce la massima e libera espressione di democrazia e partecipazione alla vita pubblica, nazionale o locale.