Centristi pronti a sostenere Cacciotto

ALGHERO - A sei giorni dal primo strappo, "Riformiamo Alghero", Noi con Alghero e Sardegna Al Centro 20 Venti ritornano sui loro passi e sarebbero pronti a ritirare la candidatura di Francesco Marinaro, annunciare l'ingresso nel Campo largo ed il sostegno a Raimondo Cacciotto, esponente di Alleanza Verdi Sinistra. Sarebbe soltanto questione di ore: il ritrovato accordo avrebbe una regia locale col grande lavoro del Pd ed il decisivo coinvolgimento delle segreterie regionali dei partiti.



Caduta anche l'iniziale resistenza di Progressisti e Movimento 5 Stelle all'allargamento della coalizione, alle sei liste del Campo largo di Centrosinistra dovrebbero così aggiungersene altre due di spiccata base Centrista. Attesa per la giornata di mercoledì la conferenza stampa congiunta alla presenza di Francesco Marinaro e il nuovo portacolori Raimondo Cacciotto.



La scelta sarebbe maturata nel lungo weekend, dopo un iniziale approccio con l'altra sponda. Non è mistero, infatti, che alcuni settori avrebbero visto di buon occhio un rientro nel Centrodestra, seppur al cospetto di Marco Tedde. Ma alcuni atteggiamenti piuttosto rigidi avrebbero spinto Bamonti e compagni alla decisiva rottura. Se definitiva si saprà in queste ore: la coalizione, in serata, avrebbe infatti firmato un documento per dare l'assenso a Tedde per l'ingresso dei gruppi di Centro.



