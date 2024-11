Cor 11 maggio 2024 Sassari: Tre le liste per Mariano Brianda Sono tre le liste che sostengono la coalizione per il candidato alla carica di Sindaco di Sassari, Mariano Brianda. Ecco tutti i candidanti ufficiali



Giovani per Sassari

Nicola Marongiu, Alexandru Marian Andreetto, Alessandro Baldino, Chiara Bottoni, Maria Laura Caravati, Alessandro Fogu, Salvatore Casu, Angelo Cesarani, Giovanna Maria Del Vescovo, Danilo Fiori, Giovanni Fiori, Gianmarco Fogu, Daine Giamberduca, Daniele Marrosu, Alessandro Manzoni, Antonio Piga, Flavia Pinna, Milena Carta, Francesco Ruzzettu, Antonella Maria Rosaria Sanna, Daniele Sanna, Aurora Serra, Giuseppe Migliore.



Generazione Sassari

Grazia Arca Sedda, Claudia Arghittu, Alessia Atzeni, Antonio Atzeni, Paola Antonella Auzzas, Nicolo Casu, Alessio Collu, Chiara Cossu, Cesare Dore, Anita Gherrino, Loredana Ledda, Maria Lucia Luiu, Giovanni Battista Manchia, Luigi Ledda, Roberto Marica, Carlo Martinez, Domenica Rita Mastino, Maria Caterina Nieddu (nota Ketty), Maria Rita Olmeo (nota Rita), Antonio Pais, Sara Palmas, Maria Grazia Panu, Maria Panzali, Pietro Alessio Casula, Andrea Pinna, Selene Pinna, Antonio Poddighe, Davide Puggioni, Alex Salaris, Fabio Scanu, Maria Costantina Scanu, Damiano Serra, Elena Spano, Maria Grazia Travaglione.



Costituente per Sassari

Alessia Balbitu, Fabrizio Casu, Carlo Casula, Pasquale Nicolò Cloridani, Domenica Isoni, Angelo Demurtas, Vincenzo Costanzo Fanelli, Chiara Furlanetto, Piero Frau, Ignazio Pietro Giuseppe Furesi, Marco Antonio Guido, Giovanna Monica Idile, Paolo Roberto Manca, Patrizia Menconi, Gabriele Giglioli, Giovanna Nuscis, Chiara Pala, Maria Gabriella Pintore, Luciano Saba, Cinzia Sacchetti, Carlo Sanna, Giovanni Andrea Nicola Serra, Stefano Sotgiu, Gabriella Tedde, Carlo Tomassetti, Santino Uras, Caterina Brundu, Roberto Alessandro Stefano Floris, Mariano Piga, Giulia Sara Maria Piras, Elisa Orrù, Alessandra Sanna, Sebastiano Brianda, Andrea Narsciso Pinna.