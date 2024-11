Cor 11 maggio 2024 Sei liste per Nicola Lucchi a Sassari Saranno sei le liste che sostengono Nicola Lucchi a Sassari. Ecco tutti gli aspiranti consiglieri comunali



SASSARI - Saranno sei le liste che sostengono Nicola Lucchi candidato sindaco nella città di Sassari. Ecco tutti gli aspiranti consiglieri comunali.



Prima Sassari

Federica Bassu, Barbara Branca, Ottaviano Canalis, Giovanni Carboni, Silvia Carta, Caterina Civitate, Andrea D’Amato, Benedetta Daga, Giuseppe Deiana, Andrea Desole, Giovanni Ferraro, Marcello Fiori, Patrizia Grassi, Marco Manelli, Danilo Benedetto Milia, Giovanni Maria Nuvoli, Virginia Lucia Orunesu, Antonio Marco Pinna (noto Antonello), Gabriele Pirino, Rossella Quatrone, Massimiliano Ribichesu, Federica Riu, Valeria Rotella, Monica Sanna, Ilenia Serra, Gavino Usai (noto Uccio).



Sassari È

Antonella Arca, Giulia Biddau, Paolo Campus, Erika Capiali, Giuseppe Carboni, Adriano Cherchi, Ylenia Cossu, Luigi Cubeddu, Grazia Di Guardo,Pietrina Garau (nota Piera), Laura Loriga, Fabio Marceddu, Francesca Marcucci, Giovanni Antonio Alessandro Masia (noto Lello), Simona Mei, Maurilio Murru, Luigi Nappi, Antonio Nuvoli, Angela Palmieri, Adreuccia Piga (nota Adriana), Francesca Pulino, Roberto Satta, Enrico Sini, Andrea Sole, Gianfranco Tedde, Slavatore Virdis, Patrizia Zallu.



Uniti per Sassari

Nicola Giovanni Arca Sedda, Maria Maddalena Battino (nota Lena), Patrizia Carboni, Emanuele Carta, Monica Carta, Laura Cuccureddu, Elena Dinapoli, Maria Fattacciu (nota Lella), Franca Fersini, Maria Chiara Ledda (nota Chiara), Silvia Laura Manca (nota Silvia), Roberto Marongiu, Barbara Marras, Vittoria Daniela Masala (nota Vittoria), Paoletta Masia, Giovanni Miscali, Nicola Mura, Roberto Murgia, Fabrizio Oronti, Carmelo Ortu, Francesco Piras, Francesco Livio Pietro Podda (noto Francesco), Amedeo Puggioni, Marco Sanna, Camilla Satta, Maria Angelica Solinas (nota Angelica).



Noi per Sassari

Graziella Maria Stella Adamo, Claudia Bini, Fabio Cabras, Emanuele Calvia, Monica Canu, Pasquale Antonio Carta (noto Lucio), Angela Casada, Monica Cherchi, Manuel Chessa, Giuseppe Ferreri, Elisa Marini, Maria Rita Mura, Andrea Musio, Rita Oleda, Vittorio Pinna, Claudio Pintus, Elisabeth Adele Ponti, Gian Carlo Profili, Desiree Racco, Andrea Gavino Sanna (noto Andrea), Antonio (noto Antonello) Sanna, Carlo Andrea Sardara, Pierpaolo Alessandro Scano, Deborah Serra, Roberto Costantino Solinas, Mario Spano, Bianca Maria Grazia Zolo, Simona Zucca.



Sardegna al centro 2020

Christian Luisi, Maria Alessandra Corda, Manuel Alivesi, Federico Sias, Francesco Antonio Amadori, Giuseppe Angioni, Mario Assanti, Maria Gabriela Bertoncelli, Francesca Campus, Giampaolo Canu, Maria Laura Casu, Alessandro Cuccu, Giuseppe Cuscuzzu, Alessio Silvio Dedola, Marilù Demontis, Maria Giuliana Fodde, Sergio Frassetto, Annunziata Costantina Gaspa, Massimiliano Martinelli, Costanza Massidda, Stefano Raffaele Merella, Alessandro Moretti, Gianfranco Pazzola, Marco Pilo, Luana Pinna, Giovanna Battistina Pintus, Sebastiano Pisanu, Antonio Sechi, Mario Attilio Simula, Grazia Ines Tangianu, Giuseppe Testaverde, Paola Uda, Barbara Venerdini, Silvia Zucca.



Sassari Progetto Comune

Angelo Azara, Lorenzo Baldereschi, Antonello Biasetti, Fabiola Capuano, Francesco Chessa, Luigi Conti, Paola Fiori, Federico Flauto, Giambattista Gavini, Davide Lampis, Martina Marongiu, Rosalba Martinez, Mauro Masala, Maria Grazia Masia, Achille Roberto Mastandrea noto Roberto, Francesca Minudu, Maria Caterina Mura nota Caterina, Tiziana Pes, Angelo Pippia, Patrizia Piras, Giusy Piredda, Martina Piu, Paolo Reni, Antonio Sassu noto Antonello, Monica Satta, Laura Secchi, Ombretta Scanu, Maria Letizia Stella, Anna Teresa Vacca, Francesca Zanolla.