S.A. 17 maggio 2024 Tedde e il suo programma: riparto da 100 progetti Sabato 18 maggio nel chiostro di San Francesco, il candidato della coalizione di centrodestra liberale sardista e civica presenterà il programma: dal decoro urbano all´imprenditoria turistica, sviluppo economico, sociale, politiche giovanili e impianti sportivi



ALGHERO - Domani, sabato 18 maggio alle ore 10.30, nel chiostro di San Francesco, Marco Tedde candidato a sindaco della coalizione di centrodestra liberale sardista e civica incontrerà «tutti coloro che avranno il piacere di sostenerlo in questo importante percorso per esporre quelle che sono le linee guida del programma dell' Alghero del futuro». La Coalizione lo farà approfondendo le azioni i progetti e le attività che verranno sviluppate già a partire dai primi giorni di governo. «Mentre il Campo Larghissimo sta ancora chiedendo ai cittadini di cosa hanno bisogno per costruire il programma, la coalizione di centrodestra liberale sardista e civica ha le idee chiare e ha già portato avanti le consultazioni con i cittadini per comprendere appieno le necessità del nostro territorio» tuona Tedde.



«Dal decoro urbano alla urbanistica dalle attività a sostegno dell'imprenditoria turistica, all'organizzazione di reti locali nazionali e internazionali tese a porre nuovamente al centro La Riviera del Corallo. È fondamentale che Alghero si riprenda i suoi spazi e l'immagine che da sempre la caratterizza. Sviluppo Economico, politiche giovanili, sociale, istruzione, nerworking, eventi e impiantistica sportiva. Queste alcune delle tematiche che saranno affrontate. La Coalizione sarà a disposizione per approfondire le diverse aree che durante questi mesi sono state studiate ripartendo dagli oltre 100 progetti che la Giunta Tedde ha realizzato negli anni della sua consiliatura».



Nella foto: Marco Tedde