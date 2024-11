video Cor 21 maggio 2024 Di Gangi-Ferrara: scontro FdI-M5s



Elezioni l´Alguer in Centro. Il confronto tra Marco Di Gangi, coordinatore cittadino di Fratelli d´Italia, e Roberto Ferrara, già consigliere comunale ad Alghero e storico esponente del Movimento 5 Stelle algherese. Ospiti del Bar In Centro, i due esponenti politici a sostegno di Marco Tedde e Raimondo Cacciotto si sono confrontati sui temi di più stretta attualità in vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Alghero in programma il prossimo 8 e 9 giugno 2024.