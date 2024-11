video Cor 24 maggio 2024 Elezioni l´Alguer in Centro

Muroni-Cherchi, sport e opere



Confronto tra Antonello Muroni e Gianni Cherchi, entrambi con un lungo bagaglio di esperienza nell´attività politica e amministrativa della città di Alghero. Ospiti del Bar In Centro, i due esponenti politici a sostegno di Marco Tedde e Raimondo Cacciotto sono candidati, il primo nella civica Patto per Alghero, il secondo in Orizzonte Comune-Podemos. In vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Alghero in programma il prossimo 8 e 9 giugno 2024 si sono confrontati sui temi di più stretta attualità, in particolare sullo sport ed i lavori pubblici