Cor 25 maggio 2024 Avs incontra la città: musica e candidati L’evento di Alleanza Verdi e Sinistra si oggi alle ore 17 nella sede della coalizione di centrosinistra di Alghero (via XX Settembre 140 ): Il programma è ricco di eventi



ALGHERO - In programma oggi, sabato 25 maggio, dalle ore 17, la sede della coalizione di centrosinistra in via XX Settembre 140 ospiterà una serata dedicata all'Alleanza Verdi Sinistra. Il programma è ricco di eventi: la presentazione di tutte le candidate e tutti i candidati nella lista di Alleanza Verdi Sinistra alle elezioni comunali, un incontro sulle elezioni europee e una chiusura musicale. Insieme a loro saranno presenti il consigliere regionale l'onorevole Valdo Di Nolfo e il candidato a sindaco Raimondo Cacciotto.



La lista di Alleanza Verdi Sinistra al comune di Alghero è la vera novità della coalizione di centrosinistra in queste elezioni comunali previste per l’8 e il 9 giugno: un gruppo giovane, eterogeneo, competente, preparato che rappresenta tutta la comunità algherese.



Ecco il programma nel dettaglio: alle 17:00 l’incontro di Presentazione delle candidate e dei candidati della lista di Alleanza Verdi Sinistra per le comunali di Alghero, a sostegno di Raimondo Cacciotto Sindaco: un’occasione per conoscere i volti della coalizione e discutere insieme delle prospettive future per la città. Alle 18:30, Incontro sulle elezioni europee con un intervento di Roberto Salis, padre di Ilaria Salis, candidata alle elezioni europee. A seguire, Dj set e aperitivo per concludere la serata con musica e convivialità.