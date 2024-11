Cor 27 maggio 2024 Conte (M5s): serietà per Alghero e l´Europa L´ex premier del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ad Alghero per sostenere la candidatura di Matteo Porcu e Cinzia Pilo alle elezioni Europee. Al suo fianco, oltre agli assessori regionali, anche Raimondo Cacciotto, candidato sindaco del Campo largo in Riviera del Corallo. In serata tappe a Sassari e Cagliari. Le immagini live