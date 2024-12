S.A. 5 giugno 2024 «Balneare una risorsa per il litorale di Alghero» Così in una nota Patto per Alghero, la lista civica a sostegno del candidato sindaco Marco Tedde, nella coalizione di centro-destra e sardista: i balneari si prendono cura dell’arenile e garantiscono il recupero e la piena fruizione delle spiagge urbane, permettendo ai bagnanti di godere del mare in sicurezza e tranquillità



ALGHERO - «Le spiagge sono le nostre risorse più pregiate, la base del turismo balneare e meritano la dovuta attenzione, si rende quindi necessario ripensare alla pulizia primaverile delle spiagge, come il primo biglietto da visita della nostra città. In questo contesto i balneari esercitano un ruolo di primo ordine. La categoria vive oggi una continua incertezza legata all’offerta di servizi su beni demaniali le cui concessioni continuano ad essere incerte». Così in una nota Patto per Alghero, la lista civica a sostegno del candidato sindaco Marco Tedde, nella coalizione di centro-destra e sardista.



«È indubbio che la categoria offra un servizio imprescindibile per la fruizione della stagione balneare, offerta necessaria per una tipologia di turismo che ricerca servizi accessori, pulizia e comodità. Il sostegno alla categoria è quindi un sostegno al turismo. I balneari si prendono cura dell’arenile e garantiscono il recupero e la piena fruizione delle spiagge urbane, permettendo ai bagnanti di godere del mare in sicurezza e tranquillità. Ogni stabilimento, per legge, ha, infatti, tutte le dotazioni di sicurezza utili offrendo quindi un servizio all'intera comunità che diversamente non sarebbe presente» scrivono i candidati.



E concludono: «Nel programma elettorale di centrodestra la cura del litorale prevede la creazione di piani di monitoraggio e salvaguardia e il corretto utilizzo in funzione della capacità di ogni tratto di spiaggia. È fondamentale garantire e implementare la segnaletica e le passerelle che garantiscano anche a coloro che hanno una mobilità ridotta l’accesso alla spiaggia. Educare i turisti alla corretta fruizione, raccontare la bellezza e la tutela del nostro arenile è un passaggio necessario affinché gli stessi balneari vivano la stagione lavorativa con una maggiore serenità».