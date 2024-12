Cor 6 giugno 2024 L’Alguer del Demà, pronti a lavorare per la città Davanti al monumento alla lingua, in piazza Porta Terra, i 6 partiti della Coalizione: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Psd’Az, UDC-Patto per Alghero, Prima Alghero hanno raccontato questo lungo mese di campagna elettorale. Le immagini live sul Quotidiano di Alghero



ALGHERO - «E’ bene che tutti siano coscienti che votare il Campo Larghissimo con Cacciotto sindaco equivale a votare Conoci e a proseguire nel disastro che la città sta vivendo: strade piene di buche con un’inutile corsa all’asfalto a due giorni dal voto, spiagge indecorose, nessun progetto ma un continuo galleggiare e raccogliere i frutti delle amministrazioni precedenti. L’intera città è consapevole che è necessario un cambio di passo, un vero rinnovamento per portare avanti il progetto dell’Alguer de Demà con una reale capacità amministrativa. Questo è possibile solo scegliendo Marco Tedde Sindaco e la coalizione di centrodestra liberale, sardista e civica». Parole chiare risuonate questa sera in occasione della chiusura di campagna elettorale in piazza Porta Terra.