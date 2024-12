S.A. 7 giugno 2024 «Con l´astensionismo non vincono gli algheresi» E´ l´appello contro l´astensionismo in una nota firmata da Patto per Alghero, la lista civica a sostegno del candidato sindaco del centro-destra e sardisti Marco Tedde.



ALGHERO -« Si vota domani 8 giugno dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23. Ci sono 24 ore a disposizione per esercitare il proprio diritto al voto e vi chiedo di ritagliarvi il giusto tempo per recarvi ai seggi. Non lasciatevi rubare la speranza di costruire un domani migliore perché disillusi, continuate a lottare, sognare e progettare e cercate di intravedere sempre una possibilità nel domani. Agite, non vivete passivamente questo momento e non lasciate che altri decidano per voi. L’astensionismo non è mai stato un segnale ma solo la vittoria del partito che ha preso più voti in percentuale, nessuna protesta ma solo un delegare agli altri le scelte sulla propria vita e voi questo non potete permetterlo, Alghero non se lo può permettere». E' l'appello contro l'astensionismo in una nota firmata da Patto per Alghero, la lista civica a sostegno del candidato sindaco del centro-destra e sardisti Marco Tedde.



«Cercate quindi la vostra scheda elettorale, recatevi alle urne e utilizzate il vostro voto per contribuire al cambiamento. È importante non disabituarsi mai al potere della democrazia, non darlo mai per scontato, in tanti hanno donato la propria vita per permetterci di dire il ciò che pensiamo e queste persone vanno onorate esercitando sempre i diritti che abbiamo a disposizione. Ma non dimenticate che l’esercizio del voto è anche un dovere, un impegno verso la collettività, non siamo soli e la responsabilità che abbiamo verso i nostri vicini, verso la nostra comunità è tanta. Il futuro lo costruiamo giorno per giorno, scelta dopo scelta, errore dopo errore. Per costruire l’Alguer del Demà dobbiamo scegliere domani, al seggio, con il nostro voto per mettere un punto a questa consiliatura, voltare pagina e iniziare un nuovo percorso con Marco Tedde Sindaco» concludono i candidati consiglieri.



Nella foto: Marco Tedde