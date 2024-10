S.A. 24 luglio 2024 Corsica-Sardegna: servono i voli L’incontro odierno tra l’assessore dei Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna Barbara Manca e dell’assessore dei Trasporti della Corsica Flora Mattei ha fatto emergere il desiderio congiunto di praticare tutte le vie possibili per la creazione di un collegamento trasportistico del tutto inedito tra le due isole vicine



AJACCIO - Corsica e Sardegna fortificano i legami e potenziano la collaborazione virtuosa che mira al rafforzamento del sistema di trasporti fra le due Isole. Questo il tema dell’incontro istituzionale svoltosi ad Ajaccio, tra l’assessore dei Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna Barbara Manca e dell’assessore dei Trasporti della Corsica Flora Mattei. Le due esponenti degli esecutivi regionali, guidati rispettivamente dalla presidente Alessandra Todde e dal presidente Gilles Simeoni, si sono incontrate nel pomeriggio odierno per porre le basi di un tavolo permanente Sardegna-Corsica e di un Osservatorio dei Trasporti capace di condividere e scambiare dati al fine di creare modelli di sviluppo compatibili con la crescita di entrambi i territori.



Un incontro in presenza, quello tra Barbara Manca e Flora Mattei, che fa seguito al primo avvenuto in videoconferenza all'inizio del mese di luglio e che ha avuto come oggetto l’intenzione condivisa di rendere esplicita la collaborazione tra le due isole, che mirano a far sentire la loro voce e le loro proposte anche all’interno del Trattato del Quirinale siglato nel 2021 tra Italia e Francia che ha sancito una cooperazione bilaterale rafforzata tra i due stati. «L’incontro di oggi - illustrano i due assessori dei Trasporti - è partito con il ribadire la necessità e la volontà di rafforzare il trasporto marittimo tra Sardegna e Corsica, anche alla luce delle problematiche riscontrate nelle ultime settimane. È obiettivo dichiarato di entrambe le regioni garantire un collegamento efficiente e duraturo tra i vicini porti di Bonifacio e Santa Teresa di Gallura, ma anche lo studio e la futura attivazione di nuove rotte capaci di stimolare gli scambi tra i nostri territori».



Ma l’incontro odierno ha fatto emergere il desiderio congiunto di praticare tutte le vie possibili per la creazione di un collegamento trasportistico del tutto inedito tra le due isole vicine. «Corsica e Sardegna sono sempre state collegate solo via mare - osservano i due assessori -. Crediamo che i tempi siano maturi affinché venga studiata approfonditamente la possibilità di unire le due isole anche per via aerea. Un collegamento aeroportuale consentirebbe di aumentare l’afflusso di passeggeri tra le due regioni, ma anche la nascita di un sistema economico interregionale in grado di essere protagonista e di cogliere le opportunità fornite dallo scenario internazionale». I trasporti, quindi, come strumento essenziale e propedeutico allo sviluppo congiunto e parallelo di due economie molto simili e potenzialmente assai favorite dalla cooperazione reciproca. «L’incontro è stato estremamente proficuo - concludono Flora Mattei e Barbara Manca -. Insieme lavoreremo per rendere i collegamenti tra Corsica e Sardegna il punto di partenza per una collaborazione fruttuosa e duratura. Il presidente Simeoni e la presidente Todde metteranno poi le basi per quella che può diventare una vera e propria alleanza culturale e commerciale».



Nella foto: un momento dell'incontro istituzionale