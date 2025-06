Cor 11:20 Genera festival, arriva anche Manconi Grandi ospiti del Premio Giornalistico della Sardegna 2025 Osvaldo Bevilacqua, Francesca Oliva, Marino Bartoletti, Paolo Piras, Sigfrido Ranucci, Tonino Oppes, Antonio Paolini, IgorT, Silvia Vaccarezza, Luigi Manconi e Michele Mirabella



ALGHERO - Domani, domenica 15 giugno, ad Alghero cala il sipario sull’edizione 2025 del festival Genera - Premio Giornalistico della Sardegna, appuntamento ormai cerchiato in rosso nel calendario dell’estate algherese e nazionale del giornalismo e della comunicazione che guarda con grande e rinnovato e crescente interesse ai giovani, al loro futuro e al grande tema delle libertà.



La quarta e ultima giornata di Genera comincia a Villa Maria Pia: alle ore 10 Tonino Oppes (giornalista Rai per 13 anni caporedattore nella sede regionale di Cagliari) accompagna grandi e piccoli in un laboratorio sul tema della “Libertà e fantasia” mentre alle ore 11 Luigi Manconi - personalità fra le più attente e impegnate nel campo della politica e della tutela dei diritti - chiuderà ufficialmente l’edizione 2025 con il suo nuovo libro “La scomparsa dei colori” (Garzanti), un invito a guardare sempre oltre le apparenze. Appuntamento organizzato in collaborazione con Unione Italiana Ciechi - Sezione di Sassari.



I premiati 2025: Osvaldo Bevilacqua e Francesca Oliva (Premio Sardegna), Marino Bartoletti (Sezione Sport), Paolo Piras (Sezione Cronaca), Sigfrido Ranucci (Premio “Piero Mannironi”), Tonino Oppes (Premio “Manlio Brigaglia”), Antonio Paolini (Sezione Giornalismo enogastronomico), Igor Tuveri (Sezione Giornalismo e Fumetti), Silvia Vaccarezza (Sezione Viaggi e Turismo ), Luigi Manconi (Premio “Peppino Fiori”) e Michele Mirabella (Sezione Scienze, Salute e Benessere).