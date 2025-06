Cor 14:58 Carmina Burana al porto di Alghero Un grande spettacolo nel cuore della città, con una straordinaria potenza scenica e musicale, per la prima volta Alghero accoglie in piazza la Lirica di respiro internazionale. Emozione a Porta Terra



ALGHERO - Nasce una nuova realtà: Comune di Alghero, Fondazione Alghero e Ente de Carolis inaugurano un corso di collaborazione per i grandi eventi. La tradizione del de Carolis incontra il territorio di Alghero, il polo turistico del nord Sardegna, ponendo le basi per un progetto pensato per ampliare ulteriormente l’offerta culturale dell’Isola. La grande lirica d’estate del de Carolis realizzata grazie al contributo del Ministero, della Regione, del Comune di Sassari e della Fondazione di Sardegna si affaccia con entusiasmo ad un nuovo progetto realizzato nell’Arena del porto di Alghero presso la banchina Dogana e reso possibile grazie al patrocinio e al contributo del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero.



«Alghero offre un programma di eventi ricco e variegato – dichiara Raimondo Cacciotto, Sindaco di Alghero - con questo appuntamento di grande richiamo si avvia un percorso virtuoso con la grande lirica che impreziosisce l’offerta culturale della città. Un percorso che ci vede collaborare con entusiasmo con l’Ente de Carolis per promuovere cultura di straordinario valore. Favorire la cultura è un nostro preciso impegno, anche all’interno di un calendario così variegato come quello in programma». «Un grande spettacolo in un grande scenario, nel gioiello sotto le mura. Un evento che arricchisce ulteriormente e con grande qualità il ricco cartellone di appuntamenti in città – spiega il Presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu – ed è con e iniziative di questo tipo che vogliamo consolidare il livello qualitativo del cartellone estivo che spazia in diversi generi».



«Ringrazio il Comune di Alghero, la Fondazione Alghero, tutti gli enti che sono stati coinvolti in questa iniziativa – dichiara il Presidente del de Carolis, Antonello Mattone”. Lo spettacolo dei Carmina Burana al molo di Alghero è l’inizio di una politica di incremento della produzione artistica del nostro teatro da sviluppare nei centri più importanti dell’isola. Siamo certi che questa esperienza possa crescere ulteriormente nei prossimi anni». L’Assessora alla Cultura del Comune di Alghero, Raffaella Sanna insieme alla collega di Giunta con delega al Turismo, Ornella Piras, ritengono che “la collaborazione possa generare nuove e importanti opportunità di crescita per la città e per la sua vocazione alla proposta culturale qualificata in grado di attrarre e motivare i visitatori. Eventi di questo tipo hanno la caratteristica di coinvolgere ed appassionare noi stessi per primi e di conseguenza diventano elementi di attrattiva turistica”.



Per il direttore artistico Alberto Gazale «questo progetto è fondamentale per la diffusione capillare della cultura musicale e teatrale e fiducioso che possa gettare le basi per la costruzione di un grande progetto comune». Per i Carmina Burana a dirigere l’Orchestra e il coro del de Carolis sarà Francesca Tosi direttore musicale e Maestro del coro de Carolis, già sul podio della stagione lirica 2024 in occasione del Galà pucciniano. Per i Carmina Burana sul palco salirà anche il coro delle voci bianche del de Carolis diretto da Salvatore Rizzu e il coro del Friuli Venezia Giulia. Solisti. Domenico Balzani (baritono), Evgeniya Vukkert,(soprano) Antonino Siragusa (tenore).