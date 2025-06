S.A. 20:58 Cinque Vele Legambiente premia la Sardegna La Sardegna guida la classifica con sei località premiate ed è seguita dalla Puglia e dalla Toscana. Domus De Maria è il primo comune in Italia



CAGLIARI - Il mare più bello di Italia è in Sardegna, a Domus De Maria dove è nata nel 2024 l'area marina protetta Capo Spartivento. Il comune sardo guida la classifica delle 20 località marittime a cinque vele premiate da Legambiente e Touring Club Italiano per sostenibilità ambientale, turismo dolce, valorizzazione del territorio e tutela della biodiversità e descritte nella Guida "Il mare più bello 2025". A livello regionale la Sardegna si conferma anche quest'anno la regione con più realtà premiate, ben 6 comuni di mare a cinque vele (tra cui anche Cabras, San Teodoro, S. Teresa di Gallura e Posada) seguita dalla Puglia con cinque comuni (Nardò, Otranto, Melendugno, Vieste e Gallipoli) dalla Toscana con quattro e da Liguria e Campania.