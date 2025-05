S.A. 11:34 Avis: Oltre 2500 screening gratuiti Presentata la quarta edizione del progetto “Un Dono a chi Dona”: oltre 2.500 screening sanitari gratuiti destinati ai donatori di sangue; 2.700 screening previsti versando un piccolo contributo



SASSARI – È stata presentata, presso la sede dell’Avis Provinciale di Sassari, la quarta edizione del progetto “Un Dono a chi Dona”, promosso in collaborazione con Sardegna for You e con il sostegno della Fondazione di Sardegna. L’iniziativa si svolgerà da giugno 2025 a febbraio 2026 nei territori delle 36 comunali Avis della provincia. Alla conferenza stampa hanno preso parte il presidente dell’Avis Provinciale di Sassari Antonio Dettori, il presidente dell’Avis Regionale Sardegna Vincenzo Dore, i fondatori di Sardegna for You, Romina Carta e Andrea Tavernise, lo pneumologo Pasquale Mele, la biologa nutrizionista esperta in endometriosi Claudia Collu, il curatore dei format comunicativi online “A tu per tu” Raffaele Noce e, in collegamento da Roma, l’urologo Fernando Cavacece. Durante l’incontro sono stati illustrati gli obiettivi e le novità della nuova edizione, che prevede la realizzazione di oltre 2.500 screening sanitari gratuiti destinati ai donatori di sangue. I primi appuntamenti sono in programma venerdì 7 giugno a Ittiri, con screening pneumologico e tiroideo, e sabato 8 giugno a Uri, dove sarà possibile sottoporsi a controlli dermatologici, in particolare al controllo dei nei. Quest’ultimo esame sarà eseguito anche a Bono il 21 giugno, mentre il giorno successivo, domenica 22 giugno, a Sassari è in programma l’esecuzione di pap test.



Alla luce della crescente partecipazione riscontrata nelle precedenti edizioni, il progetto anche quest’anno si apre anche a coloro che non sono ancora donatori, ma desiderano diventarlo, e a chi, pur non avendo i requisiti per donare, intende comunque prendersi cura della propria salute. In questi casi, sarà possibile accedere ai 2.700 screening previsti versando un piccolo contributo, variabile tra i 20 e i 38 euro, in base alla prestazione. L’edizione 2025-2026 include un’ampia gamma di controlli, tra cui screening tiroidei, carotidei, pap test, valutazioni nutrizionali, controlli dermatologici, reno-vescicali, alla prostata, andrologici, per aneurisma dell’aorta addominale, oltre a elettrocardiogrammi con visita cardiologica, spirometrie e uroflussometrie. Tra le nuove attività introdotte figurano controlli per celiachia, allergeni inalatori, insufficienza arteriosa (particolarmente rilevante nei soggetti diabetici) e test per la diagnosi precoce dell’endometriosi. Alcuni screening, come quelli per la celiachia, gli allergeni e l’endometriosi, saranno accessibili previa compilazione di un questionario di valutazione del rischio e successiva selezione da parte del personale medico.



Grande attenzione sarà rivolta anche alla divulgazione, con momenti di informazione e confronto online tramite il format “A tu per tu”, durante il quale specialisti risponderanno alle domande dei cittadini, anche in forma anonima attraverso chat private. In parallelo, saranno organizzate conferenze e incontri in presenza per approfondire temi cruciali come l’endometriosi, le malattie sessualmente trasmissibili e l’educazione alla salute. «Con questa iniziativa – ha dichiarato Antonio Dettori, presidente dell’Avis Provinciale di Sassari – vogliamo ringraziare chi dona sangue e, allo stesso tempo, offrire opportunità concrete di prevenzione. È un modo per prendersi cura di sé e degli altri, rafforzando una comunità solidale e responsabile». Sardegna for You ha annunciato l’intenzione di dedicare particolare spazio ai giovani attraverso convegni e attività formative sull’educazione alla prevenzione, alla sessualità, alla sensibilizzazione contro ogni forma di violenza e al rispetto della figura femminile. Il nuovo progetto punta a coinvolgere tutte le fasce d’età, premiando non solo chi dona, ma anche l’intero nucleo familiare. L’obiettivo è costruire una comunità unita e consapevole, una grande famiglia della salute riunita sotto il segno dell’Avis.