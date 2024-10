Cor 29 luglio 2024 «Sulla sanità Cacciotto preoccupante» «Le dichiarazioni del sindaco Cacciotto sono preoccupanti, perché fanno emergere la sua scarsa conoscenza dei temi della sanità algherese». Così Tedde, Caria, Peru e Bardino del Gruppo consiliare di Forza Italia Alghero







Per gli esponenti azzurri però, si tratta di «uno scivolone a tutti gli effetti, considerato che la furia iconoclasta della Todde e del Campo Largo si è abbattuta come un maglio sulla realizzazione dei nuovi ospedali, fra i quali quello di Alghero. E’ noto che con delibera di aprile la Todde e la sua Giunta hanno annullato la precedente deliberazione del febbraio che aveva avviato l’iter per la realizzazione dei nuovi nosocomi di Alghero e Sassari».



«E’ preoccupante che Cacciotto non conosca i noti sviluppi programmatici del Campo Largo in tema di sanità, che hanno mandato purtroppo in archivio il progetto da 800 milioni per 4 nuovi ospedali in Sardegna perché a loro dire sarebbe privo di copertura finanziaria. Una delibera che odora di “vandalismo politico”, che Cacciotto avrebbe dovuto conoscere. Altro che “fattibilità a livello tecnico, economico e procedurale”. Anche in tema di sanità emerge lo scarso spessore della maggioranza e del sindaco, che costringeranno l’opposizione a triplicare gli sforzi per correggere un’azione amministrativa che ad oggi si manifesta come inconsistente e dannosa» chiudono gli azzurri algheresi. ALGHERO - «Le dichiarazioni del sindaco Cacciotto sono preoccupanti, perché fanno emergere la sua scarsa conoscenza dei temi della sanità algherese». Così Tedde, Caria, Peru e Bardino del Gruppo consiliare di Forza Italia Alghero commentano le dichiarazioni rese dal sindaco Cacciotto a margine dell’incontro con l’assessore della sanità Bartolazzi. Secondo Cacciotto “occorre ...accelerare la costruzione del nuovo presidio, di cui si è già verificata la fattibilità a livello tecnico, economico e procedurale”.Per gli esponenti azzurri però, si tratta di «uno scivolone a tutti gli effetti, considerato che la furia iconoclasta della Todde e del Campo Largo si è abbattuta come un maglio sulla realizzazione dei nuovi ospedali, fra i quali quello di Alghero. E’ noto che con delibera di aprile la Todde e la sua Giunta hanno annullato la precedente deliberazione del febbraio che aveva avviato l’iter per la realizzazione dei nuovi nosocomi di Alghero e Sassari».«E’ preoccupante che Cacciotto non conosca i noti sviluppi programmatici del Campo Largo in tema di sanità, che hanno mandato purtroppo in archivio il progetto da 800 milioni per 4 nuovi ospedali in Sardegna perché a loro dire sarebbe privo di copertura finanziaria. Una delibera che odora di “vandalismo politico”, che Cacciotto avrebbe dovuto conoscere. Altro che “fattibilità a livello tecnico, economico e procedurale”. Anche in tema di sanità emerge lo scarso spessore della maggioranza e del sindaco, che costringeranno l’opposizione a triplicare gli sforzi per correggere un’azione amministrativa che ad oggi si manifesta come inconsistente e dannosa» chiudono gli azzurri algheresi.