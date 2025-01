Cor 12 ottobre 2024 Riforme sanità: la posizione di Bartolazzi Di seguito le comunicazione dell´assessorato regionale alla Sanità: Le varie riforme sanitarie in Sardegna, con i relativi processi di scorporo e successive incorporazioni hanno prodotto nel tempo un quadro disomogeneo relativamente al valore medio dei fondi contrattuali



CAGLIARI - Le varie riforme sanitarie in Sardegna, con i relativi processi di scorporo e successive incorporazioni hanno prodotto nel tempo un quadro disomogeneo relativamente al valore medio dei fondi contrattuali della dirigenza e del comparto sanitario, e alle relative premialità. La situazione di squilibrio, che si protrae da parecchi anni, fotografa un dislivello riferito in particolar modo alle Aziende ospedaliere, ove si verifica un maggior assorbimento di risorse derivanti dagli straordinari e dalle particolari condizioni di lavoro esistenti nelle strutture ad alta complessità. Un minor grado di sofferenza riguarda le Aziende con prevalenti servizi territoriali dove non vi è reperibilità di turno, straordinari, lavoro notturno, festivi con una routine ordinaria settimanale riferita alle fasce orarie diurne dal lunedì al venerdì.



L’assessore della sanità, Armando Bartolazzi, ha perciò deciso di porre fine a questa evidente situazione di disuguaglianza avviando un processo di revisione degli attuali requisiti retributivi del personale sanitario. Per raggiungere gli auspicati obiettivi perequativi non è possibile prescindere dalla valutazione di elementi di natura strutturale la cui misurazione è legata a precisi parametri di riferimento, attuale oggetto di studio da parte degli uffici regionali. L’Assessorato della sanità è impegnato da diverse settimane nell’elaborazione di alcuni modelli di riferimento, basati sull’applicazione dell’attuale legislazione regionale e nazionale e su alcune esperienze specifiche riferite ad altre Regioni italiane. Ciò al fine di individuare il parametro di perequazione più equo in grado di soddisfare le giuste rivendicazioni dei medici e del personale di comparto che deve trovare un adeguato riscontro economico al proprio lavoro quotidiano.



In particolar modo l’assessore Bartolazzi si è sempre dimostrato estremamente sensibile alla situazione dell’Ospedale Brotzu e alle ragioni delle Organizzazioni sindacali in rappresentanza dei lavoratori, con le quali è in corso un sereno confronto e con cui sono state concordate le date d’incontro. E’ intendimento dell’assessore riportare un clima di serenità e motivazione nelle nell’ARNAS G.Brotzu, così come in tutte le Aziende sanitarie dell’isola. Lo comunica l’assessorato della sanità in merito all’esito della convocazione, in data odierna, nella sede della Prefettura di Cagliari.