Rigenerazione urbana, progetto regionale

CAGLIARI - La Regione considera la rigenerazione urbana una delle priorità del programma di governo della Giunta e il bando ha l’obiettivo di migliorare le condizioni insediative, di urbanità, vivibilità, accessibilità e sostenibilità del territorio. L’obiettivo passa attraverso azioni capaci di rivitalizzare e valorizzare, dal punto di vista economico e sociale, aree degradate e patrimoni abbandonati.



«Il processo di rigenerazione si sviluppa con interventi di recupero di edifici pubblici, limitando il consumo di territorio e favorendo il recupero e la sostenibilità ambientale - dichiara l’assessore Francesco Spanedda. Investire nella rigenerazione vuol dire permettere alla comunità di rivivere spazi a cui gli interventi danno nuova vita. Per questo, la Regione ha previsto un finanziamento per la progettazione di azioni che consentano di riappropriarsi di quei luoghi», conclude.



Il finanziamento riguarda la progettazione e l’attuazione di interventi elaborati dai Comuni, in forma individuale o associata, con lo scopo di incentivare azioni e interventi di riqualificazione di edifici e spazi pubblici volti a ospitare servizi e attività di interesse collettivo, comprese dunque le infrastrutture urbane, le strutture di aggregazione e inclusione, nonché di miglioramento dei livelli di sicurezza dei luoghi.



Si intende promuovere la riqualificazione di parti significative di città o sistemi urbani, guidati da un’idea di carattere ambientale, storica e culturale del territorio, riflettendo sull’identità, i bisogni e le istanze di coloro che lo vivono. Tre le linee di finanziamento previste, da 10-15 milioni di euro, a favore di interventi ricadenti nei Comuni, singoli o associati, secondo fasce di popolazione.

I progetti potranno essere presentati entro o non oltre il 16 dicembre 2024, nelle modalità previste dall’avviso.