Cor 19:00 Pallavolo D: vince la Web Project Sottorete Nella seconda giornata di campionato, la Web Project Sottorete Alghero conquista la seconda vittoria in trasferta contro PVN Cedrinia: un brillante 3-1 a Galtellì



ALGHERO – Continua la serie positiva della Web Project Sottorete nel campionato regionale di Serie D di pallavolo. Nella seconda giornata di campionato, la squadra algherese ha conquistato una convincente vittoria in trasferta contro la PVN Cedrinia, imponendosi per 3-1 al Palazzetto di Via Nazionale a Galtellì. La partita ha visto la Web Project Sottorete partire determinata, guidata dall’alzatore esordiente Tommaso Caneo, e aggiudicarsi agevolmente il primo set per 25-21.



Dopo un secondo set complicato, in cui la squadra ha sofferto un calo di concentrazione che ha permesso alla PVN di vincere 25-22, la Web Project ha reagito con grinta. L’ingresso del palleggiatore Enrico Granese nel terzo set ha segnato la svolta del match, portando alla vittoria del set per 25-22 grazie alle bande Casula, Orani e Caprini, autori di punti decisivi. Nel quarto e ultimo set, la Sottorete ha consolidato il vantaggio, chiudendo 25-14 con un attacco efficace e un solido muro di Caprini.



Il match si è concluso con due ace della banda Nicola D’Avanzo, che ha suggellato la vittoria. Con questa seconda vittoria, la Web Project Sottorete continua il cammino nel campionato regionale di Serie D, dimostrando determinazione e carattere. Prossima gara in casa, domenica 17 novembre alle 18 presso la palestra delle scuole medie Maria Carta di Alghero.