La Gymnasium Pallavolo sfiora la vittoria



ALGHERO - Nonostante una prestazione di carattere, la Gymnasium Pallavolo Alghero esce sconfitta al tie-break nella sfida casalinga contro la VBC Macomer, campionato di serie D regionale di pallavolo, nella gara disputata presso la palestra delle scuole medie Maria Carta in Via Malta ad Alghero. Dopo un inizio in salita, le ragazze guidate da mister Pasqualino Sotgia hanno lottato fino all’ultimo, portando la partita al set decisivo. I parziali di 16-25, 23-25, 25-18, 25-22 e 13-15 testimoniano la tenacia e il crescendo di gioco della squadra algherese, che ha saputo reagire e rimontare dopo i primi due set sfavorevoli.



La partita è stata segnata da una rimonta emozionante da parte della Gymnasium, che ha affrontato difficoltà iniziali con una delle attaccanti mancini di livello della VBC Macomer. Mister Sotgia ha elogiato l’adattamento tattico della squadra: «Abbiamo fatto una gara in rimonta, siamo partite male e abbiamo avuto difficoltà a gestire una loro attaccante mancina di livello. Poi ci siamo aggiustate a muro e in difesa, iniziando a sfruttare meglio il nostro attacco, e siamo riusciti a rimontare. Arrivate al tie-break, abbiamo avuto qualche episodio sfortunato e su 13 pari l'esperienza della squadra avversaria ha fatto la differenza, permettendo loro di vincere. Le ragazze sono state brave ad adattarsi, dando un contributo sensibile. Ci sono state alcune sbavature, ma sono giovani e hanno mostrato un buon impegno nonostante la sconfitta».



Nonostante il risultato finale, la Gymnasium Pallavolo Alghero può trarre spunti positivi da questa prestazione, che dimostra la determinazione e la crescita di una squadra giovane, capace di tenere testa a formazioni più esperte. Con questa prestazione, le ragazze di mister Sotgia mostrano il loro potenziale e lasciano intravedere margini di miglioramento per le prossime sfide del campionato.