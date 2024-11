S.A. 19:04 Porto Torres: potenziati Ascot Dal prossimo lunedì nel comune di Porto Torres verrà potenziata l’attività degli Ambulatori straordinari di comunità territoriali, garantendo la copertura dell’attività dal lunedì al venerdì, dalla mattina alla sera, raddoppiando, nelle ore di punta, la presenza dei medici



PORTO TORRES - – La Asl di Sassari comunica alla popolazione che dal prossimo lunedì nel comune di Porto Torres verrà potenziata l’attività degli Ambulatori straordinari di comunità territoriali, garantendo la copertura dell’attività dal lunedì al venerdì, dalla mattina alla sera, raddoppiando, nelle ore di punta, la presenza dei medici. E’ questa una delle strategie messe in campo dall’Azienda sanitaria volta a dare nell’immediatezza una risposta alla popolazione sprovvista di medico di base.

Ma non solo. In vista della cessazione dell’incarico provvisorio della dottoressa Barbara Frau, prevista per il 16.11.2024, la Asl di Sassari, attraverso Ares Sardegna, in data 16.10.2024, ha pubblicato una manifestazione d’interesse per l’assegnazione di 3 incarichi provvisori di Assistenza Primaria a ciclo di scelta, per l’Ambito 1.2, riservata al Comune di Porto Torres.



All’avviso ha risposto un solo medico che, verosimilmente, prenderà servizio ai primi di dicembre, ma essendo un medico in formazione potrà prendere in carico 1.000 pazienti.

L’avviso, scaduto il 31.10.2024, è comunque senza scadenza, pertanto qualora vi fossero dei Medici interessati a ricoprire l’incarico nella cittadina turritana possono presentare domanda fino al conferimento dei due incarichi provvisori previsti. Inoltre, nell’intento di ridurre il disagio alla popolazione e avvicinare la medicina di base al centro abitato, la Asl di Sassari, anche grazie all’interessamento dell’amministrazione comunale, ha recentemente ultimato la riqualificazione di un immobile acquisito in comodato d’uso nel centro della cittadina, in via delle Vigne, che potrà esser destinato ad ambulatorio del Medico di medicina generale. Nuovi locali, che verranno attivati non appena saranno operative le utenze, che consentiranno di liberare spazi nel poliambulatorio di Andriolu, e attivare un altro turno di Ascot.



Da lunedì 18 novembre gli orari degli Ascot di Porto Torres negli ambulatori di Andriolu saranno i seguenti: Lunedì, dalle ore 09.00 alle 14.00 e dalle 15.30 alle 19.30; Martedì, dalle ore 08.30 alle 14.00 e dalle ore 15.30 alle 19.30; Mercoledì, dalle ore 09.00 alle 19.30; Giovedì, dalle ore 10.00 alle 20.00; Venerdì, dalle ore 08.30 alle 13.30 e dalle ore 15.00 alle 19.30.