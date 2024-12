S.A. 10:01 FI contro Cacciotto: Scontro aperto su piscina coperta Il Direttivo cittadino di Forza Italia attacca l´amministrazione comunale algherese sui fondi per la piscina comunale coperta, annosa questione in ballo per la città. La replica della Maggioranza



ALGHERO - «E’ ormai trascorso un anno da quando la precedente Amministrazione di centro destra approvò il Bilancio e stanziò 358.741,00 euro per il completamento di un lotto che avrebbe permesso di rendere quantomeno fruibile la piscina comunale coperta. Da allora è tutto fermo». Il Direttivo cittadino di Forza Italia così commenta «la fuoriuscita della piscina coperta dai radar dell’Amministrazione Cacciotto»: «Siamo fortemente preoccupati per lo stato di abbandono della struttura, nonostante vi siano le risorse necessarie per la fruizione dell’unico plesso natatorio coperto di Alghero. Si trattava infatti di somme chieste dall’ex assessore alle Opere Pubbliche Peru ed ottenute grazie al contributo dell’ex Assessore Caria affinché si procedesse ad un primo intervento. Inoltre, nelle more dello stanziamento, l’Assessorato alle opere Pubbliche presentava un’ulteriore richiesta di finanziamento affinché si potesse concludere l’intervento sull’impianto natatorio nella più moderna ottica di creare un polo sportivo dove le diverse strutture fossero collegate tra loro. Ad oggi, nessun passo in avanti è stato fatto sulla piscina. Tant’è che nel Piano Triennale delle opere Pubbliche proposto dalla Giunta Cacciotto e approvato di recente dal consiglio Comunale l’unico riferimento ad interventi di completamento risulta essere ancora quello proposto dall’allora Assessore di Forza Italia» precisa il parlamentino cittadino azzurro.



Da Forza Italia denunciano che «da allora l’Amministrazione comunale non ha impegnato le necessarie risorse aggiuntive per una riqualificazione generale del plesso natatorio e a distanza di sei mesi la Giunta Cacciotto naviga al buio. Eppure una soluzione, peraltro già proposta nella scorsa consiliatura di centro destra, era quella di ipotizzare un progetto di finanza oppure un partenariato pubblico privato che permettesse, in tempi rapidi, di completare l’intervento pur mantenendo un controllo pubblico del prezioso bene. “Una situazione paradossale: mentre la Giunta Cacciotto infesta l’etere con l’annuncio dell’arrivo del parquet per la palestra Palamanchia, omette pericolosamente di intervenire sulla prosecuzione dei lavori per il completamento della struttura natatoria coperta». Secondo gli azzurri cittadini «è evidente il disinteresse dell’attuale Giunta nei confronti di un’opera strategica. Nonostante le pubbliche rassicurazione fatte dal Sindaco Cacciotto al Presidente della Federazione Italiana Nuoto durante l’importante quadrangolare di pallanuoto tenutosi la scorsa estate. In quel contesto il Sindaco, invitato dal Presidente FIN ad intervenire in modo definitivo e risolutivo sulla realizzazione della vasca coperta, “prometteva” vanamente massima attenzione ed impegno in tempi rapidissimi –denunciano gli azzurri algheresi-. Nel frattempo, i nostri ragazzi sono costretti a fare i pendolari del nuoto recandosi a Porto Torres per allenarsi, affrontando disagi e sostenendo notevoli spese. Invitiamo il Sindaco Cacciotto a mettere in agenda in tempo reale la conclusione dell'opera pubblica. Forza Italia è a disposizione dell'Amministrazione con la sua classe dirigente per fornire contributi tecnici e politici. Vogliamo fortemente la conclusione della struttura che consentirà al movimento natatorio algherese di strutturarsi e dare alla nostra comunità significative risposte anche in termini di crescita sociale».



Pronta la replica della Maggioranza a Forza Italia che «si sveglia sulla piscina comunale con una indignazione “a orologeria”». «Chi per cinque anni alla guida dell'assessorato ai lavori pubblici e demanio non ha risolto il problema e oggi chiede che la nuova amministrazione lo faccia in pochi mesi, non può illudersi di essere credibile. Questa Amministrazione si sta invece seriamente impegnando con coscienza per cercare di risolvere i problemi dell'appalto dell'opera pubblica, consapevole che non si può sbagliare. Lo sta facendo con lo stesso piglio con il quale ha messo in cantiere una lunga serie di interventi e di finanziamenti per riqualificare le strutture sportive cittadine ignorate dalla guida di Forza Italia, con tutte le conseguenze che si sono riversate sulle società sportive cittadine» precisano da AVS, Città Viva, Futuro Comune, Movimento 5 Stelle, Noi Riformiamo Alghero e Partito Democratico. «Tennis, calcio, baseball, atletica, pallacanestro: l'elenco è lungo e le risorse finanziarie sono vere, concrete, a differenza di quanto fa Forza Italia che vuole far passare per risorse di bilancio le somme avanzate dopo la risoluzione del contratto con l'impresa esecutrice di lavori alla piscina comunale. La stessa attenzione riservata alle altre strutture sportive, la dedichiamo anche alla piscina comunale, consapevoli delle molteplici necessità legate al suo utilizzo. Sicuramente ci vuole ben altro che le risorse rimaste e, per questo motivo, siamo convinti che l'azione del Sindaco Cacciotto e dell'Assessore alle Opere Pubbliche Marinaro vada nel verso giusto. C'è bisogno di uno sforzo importante, che può anche passare per il ricorso a forme di partnership pubblico/privata. Riteniamo sia lodevole lo slancio altruistico di Forza Italia che si offre per contributi tecnici e politici, ma nel frattempo registriamo con una buona dose di indulgenza il solito stantio elogio delle cose fatte che puntualmente viene smentito dai fatti: la situazione reale in cui versano le strutture sportive in città non lascia dubbi. Il nostro unico obiettivo, invece, è lavorare con serietà per far sì che fare sport in questa città sia la normalità e non l'eccezione» concludono.