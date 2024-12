Cor 9:00 Tutela costiera e campi boa: dibattito pubblico Quale tutela e quale destino per il mare e la costa algherese? Campi boe in Area Marina Protetta? Questo il titolo del convegno-dibattito organizzato dalle Associazioni ambientaliste per il 6 dicembre



ALGHERO - “Quale tutela e quale destino per il mare e la costa algherese? Campi boe in Area Marina Protetta?”. Questo il titolo del convegno-dibattito organizzato dalle Associazioni ambientaliste per il 6 dicembre 2024 ad Alghero, presso la sala San Francesco, alle ore 18. Oltre ai referenti delle numerose associazioni che da tempo si battono per la massima tutela ambientale del territorio del Parco, contro la mercificazione di Punta Giglio, gli invadenti lavori sulla falesia e l'indiscriminata presenza di campi boa a Porto Conte, parteciperanno al dibattito numerosi politici e rappresentanti delle istituzioni.