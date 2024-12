Cor 21:20 Asl Ogliastra, concorsi per 26 medici La maggior parte dei posti sono destinati all’ospedale N.S. della Mercede. Scadenza per la presentazione delle domande: 29 dicembre 2024



LANUSEI – Pubblicati 9 concorsi per 26 medici da destinare esclusivamente alla Asl Ogliastra. L’Ares Sardegna ha indetto delle selezioni per titoli ed esami a tempo indeterminato, per 26 posti da dirigente medico da destinare all’azienda socio-sanitaria ogliastrina. La maggior parte dei posti serviranno a rinforzare gli organici dell’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei. L’avviso del concorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4’ Serie Speciale – Concorsi ed Esami e scadrà il prossimo 29 dicembre.



Le selezioni riguardano diverse discipline: Pediatria (4 unità), Radiologia (2 unità), Chirurgia generale (3 unità), Cardiologia (4 unità), Pronto soccorso (3 unità), Oncologia (2 unità), Ginecologia e Ostetricia (3 unità), Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica (3 unità) e Nefrologia e Dialisi (2 unità). I vincitori di concorso che parteciperanno alle selezioni per le discipline di Cardiologia, Chirurgia, Pediatria e Pronto soccorso potranno accedere al beneficio economico di 1000 euro lordi al mese, previsto dall’accordo siglato lo scorso maggio tra la direzione della Asl Ogliastra e le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria.



Le risorse erano state erogate dalla scorsa Giunta regionale a tutte le Asl sarde, in favore dei presidi ospedalieri delle aree colpite da particolare disagio demografico e geomorfologico. Il termine della presentazione delle domande scade il prossimo 29 dicembre. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito aziendale.