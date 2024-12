S.A. 11 settembre 2023 Baseball Alghero centra il sogno della Serie A La Catalana Baseball & Softball ha trionfato Domenica in Gara 4 contro i Dynos Verona, dopo la sconfitta di Gara 3, ma forti delle 2 partite già vinte ad Alghero lo scorso fine settimana



ALGHERO - I ragazzi della Catalana Baseball, guidati dal manager Arlex Velasquez, conquistano lo storico risultato promozione portando la squadra alla vittoria dei Play Off e regalando il sogno della serie A alla città di Alghero. Con una stagione che rimarrà negli annali societari, 20 vittorie delle 28 partite giocate, tra cui le fantastiche 15 vittore consecutive casalinghe conseguite nel campo sassarese - prima - e nel nuovo campo di casa a Maria Pia, la Catalana Baseball & Softball ha trionfato Domenica in Gara 4 contro i Dynos Verona, dopo la sconfitta di Gara 3, ma forti delle 2 partite già vinte ad Alghero lo scorso fine settimana.



Nella partita decisiva, sotto di 5 punti dopo il 1° inning, gli atleti algheresi buttano il cuore oltre l'ostacolo, recuperando punto dopo punto, passando in vantaggio e chiudendo il 9° inning al cardiopalma con una lucida e magistrale eliminazione in prima base ad opera di Francisco Riesta. Menzione speciale per l'esperto lanciatore Yovany D'Amico che ha condotto i ragazzi alla vittoria con una prestazione strepitosa sul monte di lancio. Un ringraziamento speciale da parte del presidente Pierpaolo Deriu agli sponsor e «ai nostri tifosi, ai genitori ed agli amici che quotidianamente supportano la nostra società».



La Tigri Baseball del presidente Salvatore Cherchi raccoglie con noi il successo di questa vittoria, perché questa impresa è il frutto del duro lavoro svolto insieme nel fondamentale accordo del "Progetto Alghero". Un progetto riconosciuto per la sua eccellenza a livello nazionale capace di portare avanti programmi esclusivi e di conquistare sul campo risultati importanti in tutte le categorie del baseball e del softball."