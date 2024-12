Cor 16:26 Sassari: pediatra in pensione, redistribuzione In seguito al pensionamento della Pediatra Maria Antonietta Cuccureddu, la Asl di Sassari invita la popolazione ad effettuare la scelta del nuovo medico tra quelli disponibili all’interno dell’ambito territoriale 6, nella città di Sassari



SASSARI - In seguito al pensionamento della Pediatra Maria Antonietta Cuccureddu, la Asl di Sassari invita la popolazione ad effettuare la scelta del nuovo medico tra quelli disponibili all’interno dell’ambito territoriale 6, nella città di Sassari. La Direzione del Distretto ricorda che in città i Pediatri dell’ambito 6 attualmente disponibili sono i seguenti: Dott.ssa Elisabetta Alia, Ambulatorio: Viale Dante, 49 Orari: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 09.30 alle 12.30; martedì e giovedì, dalle ore 14.30 alle 17.30.



Dott.ssa Tiziana Casti, Ambulatorio: Via Galileo Galilei, 11/B Orari: lunedì e venerdì, dalle ore 15.30 alle 19.00; martedì e giovedì, dalle ore 09.00 alle 12.30; mercoledì, dalle 15.00 alle 19.00; Dott.ssa Anna Maria Dore, Ambulatorio: Viale Italia, 15/D Orari: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 09.30 alle 12.30;



martedì e giovedì dalle15.30 alle 18.30; Dott. Leonardo Murgia Ambulatorio: Via Chironi, 5/C, Orari: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 15.30 alle 18.30; martedì e giovedì, dalle 09.30 alle 12.30; Dott.ssa Emanuela Porqueddu Ambulatorio: Via De Gasperi 5. Orari: lunedì e martedì, dalle ore 15.00 alle 18.00; mercoledì, dalle 10.00 alle 12.00; giovedì e venerdì, dalle ore 10.00 alle 13.00.