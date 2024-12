Cor 7:00 Nasce Federsanità alla presenza di Cacciotto L´Assemblea dei Sindaco riunita a Cagliari ha discusso oggi delle prospettive regionali in materia di sanità. Presentata Federsanità Anci Sardegna, l’associazione che riunisce gli enti operanti nel Sistema Sanitario Regionale e le rappresentanze elette negli enti locali regionali nel settore sanitario, socio-sanitario e socio assistenziale. Le parole del Sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto



ALGHERO - Martedì mattina a Cagliari il Sindaco Raimondo Cacciotto ha preso parte all’Assemblea dei Sindaci della Sardegna per discutere delle prospettive regionali in materia di sanità. Durante l’evento, a cui hanno partecipato l’Assessore regionale all’Igiene e alla Sanità Armando Bartolazzi e la Presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale Carla Fundoni, è stata presentata Federsanità ANCI Sardegna, l’associazione volontaria che riunisce gli enti operanti nel Sistema Sanitario Regionale e le rappresentanze elette negli enti locali regionali nel settore sanitario, socio-sanitario e socio assistenziale.



«Noi Sindaci dobbiamo lavorare al fianco della Regione per raggiungere traguardi ambiziosi a beneficio della salute pubblica e innalzare finalmente gli standard qualitativi dell’accesso alle cure - dichiara il Sindaco Raimondo Cacciotto, da ottobre membro del Consiglio Nazionale dell’ANCI. L’istituzione di Federsanità è senza dubbio un importante passo in questa direzione, dobbiamo dare risposte concrete ai nostri concittadini, stanchi di un sistema lontano dalle reali esigenze del territorio».



Tra gli obiettivi di Federsanità vi sono quello di sviluppare la medicina di prossimità, grazie alle più moderne tecnologie e attraverso la coprogettazione tra aziende sanitarie e sindaci, e favorire azioni e politiche finalizzate alla promozione di nuovi percorsi di integrazione socio-sanitaria e socio-assistenziale. «Il rinnovamento della sanità è un tema complesso, che necessita di tempo e ingenti risorse - conclude il Primo Cittadino. Non possiamo più ragionare a compartimenti stagni e pensare di poter risolvere i problemi da soli, serve una visione integrata e una programmazione strategica di ampio respiro: la futura città metropolitana di Sassari sarà determinante anche da questo punto di vista, darà la linfa vitale necessaria alla rinascita del nord ovest e all’affermazione dei diritti fondamentali dei sardi».