Bosa, 200mila euro per verde e arredi Il Comune di Bosa ha ricevuto due finanziamenti regionali dell'importi di 100mila euro ciascuno per eseguire interventi di piantumazione e sistemazione del verde e per l'acquisto di arredi urbani



I due finanziamenti, assegnati grazie a un emendamento alla legge regionale n. 18 del 21 novembre 2024 presentato dal sindaco Alfonso Marras, nelle sue funzioni di consigliere regionale, saranno utilizzati dall’Amministrazione comunale per realizzare interventi distinti ma correlati fra loro, finalizzati al miglioramento degli spazi verdi, del decoro e della sicurezza urbana. Una parte dei lavori programmati dalla Giunta comunale riguarderà la riqualificazione del Lungo Temo, che necessita di interventi in seguito alla rimozione delle ceppaie delle palme eseguita lo scorso anno.



Altri lavori di riqualificazione e arredo saranno realizzati in altre aree verdi in varie zone del centro abitato che saranno così abbellite e rese fruibili ai cittadini.