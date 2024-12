Cor 11:11 Asl Sassari: 11 milioni di premi produttività Arrivano i premi produttività. A conclusione del ciclo di valutazione della prestazione, ora, in seguito alla certificazione dei fondi contrattuali, è possibile elargire i premi di produttività per i dipendenti



SASSARI- «Un risultato importante che premia il lavoro di questa Direzione aziendale e del personale del Servizio Risorse umane e di Programmazione e controllo che nel corso dell’anno ha portato avanti l’iter del ciclo delle performance, supervisionato dall’Organismo indipendente di Valutazione (Oiv). E che, di pari passo, ha portato avanti gli incontri con le sigle sindacali per raggiugere l’accordo per l’applicazione dei criteri per l’attribuzione delle performance (raggiunto nel mese di agosto 2024), a cui e’ seguita, nelle scorse settimane, la certificazione dei fondi contrattuali da parte del Collegio dei Revisori dei Conti: un percorso impegnativo, quindi, che oggi ci consente con orgoglio di procedere alla liquidazione delle retribuzioni di risultato», dichiara il Direttore Generale della Asl di Sassari, Flavio Sensi.



Nel Regolamento aziendale di Monitoraggio e Valutazione della Performance, e secondo i principi generali del D.Lgs 150/09, «la misurazione e la valutazione delle performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalla Pubblica amministrazione, nonchè alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per i

risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative».



In una prima fase di programmazione, la Asl di Sassari ha individuato gli obiettivi che si prefiggeva di raggiungere nell’arco dell’anno e del triennio successivo. La fase di programmazione e’ fondamentale per orientare i comportamenti e quindi le performance individuali in funzione della performance organizzativa attesa e del miglioramento della qualità dei servizi sanitari erogati alla popolazione. A conclusione del ciclo di valutazione della prestazione, ora, in seguito alla certificazione dei fondi contrattuali, è possibile elargire i premi di produttività per i dipendenti. Nella Asl di Sassari, per l’annualità 2023, il premio di produttività ammonta a circa 11 milioni di euro e interessera una platea di circa 2.500 dipendenti.