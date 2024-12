Cor 10:00 «Mercato, salute e servizi di qualità» Il presidente della Commissione sanità ha chiesto al sindaco di Alghero un pronto risanamento della struttura ubicata al porto e il ripristino delle condizioni ottimali per l´esercizio delle attività commerciali



ALGHERO - «Ho ritenuto doveroso denunciare la situazione con tempestività, consapevole dell'importanza di questo mercato non solo per la nostra economia ma anche per la sicurezza dei cittadini. Ho avuto modo di confrontarmi con il sindaco e gli uffici competenti, chiedendo un pronto risanamento della struttura e il ripristino delle condizioni ottimali per l'esercizio delle attività commerciali. La salute pubblica e la qualità dei servizi devono sempre venire prima di ogni altra cosa», ha dichiarato Christian Mulas.



A seguito dell'ordinanza sindacale di chiusura infatti, sono stati resi noti i gravi problemi che affliggono la struttura, dovuti a un recente sversamento di liquami che ha compromesso seriamente le condizioni igieniche e strutturali dell'impianto. «Un episodio di questa portata, con potenziali rischi per la salute pubblica, ha richiesto un intervento immediato e deciso» ammette Mulas.



Il consigliere comunale ha sottolineato come questo episodio evidenzi la necessità di un rinnovamento e di un continuo monitoraggio delle infrastrutture cittadine, affinché episodi simili non si ripetano in futuro. «Essere vicini alla gente significa anche farsi carico delle emergenze e risolvere i problemi in modo rapido ed efficiente. Il nostro impegno è costante e continueremo a lavorare affinché Alghero possa avere strutture moderne e sicure per tutti».