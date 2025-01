S.A. 21:49 Vaccini contro l´influenza: aperti i centri nel Sassarese Per venire incontro alla popolazione, tutti i centri vaccinali della Asl n. 1 sono a disposizione della popolazione ad accesso diretto, senza preventiva prenotazione



SASSARI- «Con l’abbassamento delle temperature cresce la diffusione dell’influenza stagionale. In vista del picco previsto in queste settimane, invitiamo la popolazione, in particolare le fasce più

fragili, ad aderire alla campagna vaccinale. Si è ancora in tempo!». A lanciare un appello per intensificare la campagna vaccinale della Asl di Sassari, e’ il direttore del Servizio di Igiene e sanità pubblica, Anna Burruni, che precisa come «la prevenzione vaccinale sia fondamentale nella popolazione fragile e a rischio per ridurre le complicanze e, quindi, il rischio di mortalità e ospedalizzazione».



E per venire incontro alla popolazione, tutti i centri vaccinali della Asl n. 1 sono a disposizione della popolazione ad accesso diretto, senza preventiva prenotazione, a Sassari (via Rizzeddu 21), ad Alghero (via Paoli 32), ad Ozieri (via Colle Cappuccini, c/o Ospedale Civile A. Segni), a Bono (nel Poliambulatorio, viale San Francesco, n. 1), a Ittiri (Ospedale Civile Alivesi), via Ospedale, a Porto Torres (via Lombardia, n. 10), a Sorso (Poliambulatorio, via Giuseppe Dessì), a Thiesi (Ospedale Civile), a Ossi (via Sardegna, n. 16 A).