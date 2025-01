S.A. 13:12 Alghero incassa 3 mln di imposta di soggiorno Con 3 milioni e 274mila euro e una crescita del +21,3% è Olbia a piazzarsi al primo posto tra le località sarde, seguita da Alghero che ha superato Arzachena con 3 milioni e mille euro; mentre la "capitale" della Costa Smeralda si ferma al terzo posto con 2 milioni 761 mila euro



ALGHERO - Olbia, Alghero e Arzachena nel podio delle città sarde che hanno incassato il gettito più alto di tassa di soggiorno nel 2024. La Sardegna resta una delle località più amate per le vacanze estive e l'anno appena trascorso conferma il trend in crescita di turisti nazionali e stranieri: nel 2023 l'imposta che viene applicata da una quarantina di comuni nell'Isola ha toccato i 25 milioni 217mila euro, quasi il doppio rispetto al periodo pre-pandemia, ma nel 2024 il totale è arrivato a 29 milioni 479mila, con un incremento del 16,9 per cento. Con 3 milioni e 274mila euro e una crescita del +21,3% è Olbia a piazzarsi al primo posto tra le località sarde, seguita da Alghero che ha superato Arzachena con 3 milioni e mille euro, a fronte dei 2milioni 364mila dell’anno precedente (+27%); mentre la "capitale" della Costa Smeralda si ferma al terzo posto con 2 milioni 761 mila euro, mentre nel 2023 ne aveva incassati 2 milioni 660mila (+3,8%). E ancora: Palau, Villasimius, San Teodoro, Santa Teresa Gallura, Cagliari, Budoni e Golfo Aranci.