Cor 9:00 «Fundoni e Di Nolfo presenze fantasmagoriche» L´ex presidente del Consiglio regionale Sardo, Michele Pais, attuale consigliere comunale ad Alghero, ci va giù duro sulla politica regionale in tema sanitario ed i collegati disservizi territoriali



ALGHERO - «Leggo della visita "privata", o "di nascosto" da parte dell'on. Fundoni insieme all'on. Di Nolfo, all'ospedale di Alghero. Sinceramente, per quanto mi riguarda, non mi sdegna lo sgarbo istituzionale nei confronti del Sindaco e dei rappresentanti comunali. Anzi, non mi interessa affatto.

Mi interessa però conoscere cosa stanno concretamente facendo, posto che nessuno ad oggi se n'è accorto. A parte essere arrivati a produrre in Regione tre o quattro diverse versioni di "pseudo" riforme, tese allo spoil sistem e ad occupare poltrone. Nessuna delle quali, peraltro, andata a buon fine».



L'ex presidente del Consiglio regionale Sardo, Michele Pais, attuale consigliere comunale ad Alghero, ci va giù duro sulla politica regionale in tema sanitario. «Mi interessa, tuttavia, che si attivino, privatamente, di nascosto o come vogliono - attacca Pais - anche trasferendosi stabilmente nell'ospedale e dormendoci dentro se vogliono, perché i servizi funzionino, posto che da un anno a questa parte, dati alla mano, sono andati tutti in sofferenza. Ad Alghero come a Sassari».



«Quindi ben vengano le visite "di nascosto" e gli sgarbi istituzionali. Se servono a qualcosa. Per il momento sono loro stessi una presenza nascosta, fantasmagorica (nel senso di fantasmi), di cui nessuno se n'è avveduto e di cui ha beneficiato: né il personale sanitario, tantomeno i pazienti. I rappresentanti istituzionali comunali, me compreso, se ne faranno una ragione. Anche di nascosto» chiude sarcasticamente Michele Pais.