S.A. 16:07 Politiche giovanili: nuovo Programma in Regione Via libera alla programmazione triennale 2024-2025-2026 del progetto "Partecipo e Conto", che prevede interventi in materia di politiche giovanili, finanziati attraverso il Fondo nazionale per le Politiche giovanili



CAGLIARI - Approvata la programmazione triennale 2024-2025-2026 del progetto "Partecipo e Conto", che prevede interventi in materia di politiche giovanili, finanziati attraverso il Fondo nazionale per le Politiche giovanili, proposta con una delibera dell'assessora della Pubblica istruzione Ilaria Portas nell’ultima riunione di Giunta. «La disaffezione alle occasioni istituzionali di coinvolgimento della popolazione sarda alle decisioni di governo del territorio, sta crescendo in maniera esponenziale, con particolare rilievo nella fascia giovanile - evidenzia l'assessora – mentre i giovani partecipano con entusiasmo ad attività di animazione sociale, nel volontariato, nella cultura e nello sport, nei contesti dove li vedono protagonisti nella fase della programmazione e gestione degli interventi».



Fin dal 2006 è previsto un fondo nazionale, con cofinanziamento regionale, per realizzare progetti mirati all'aggregazione giovanile, a sostegno dei talenti e alla formazione in campo culturale. Con l’obiettivo, inoltre, dell'inclusione dei giovani nella vita sociale e politica dei territori. «Ritengo fondamentale – aggiunge Portas - programmare attraverso tutti gli strumenti a disposizione ogni azione in favore della partecipazione attiva e dello sviluppo dell’autonomia dei nostri giovani». Il programma prevede la realizzazione delle attività di animazione e tutoraggio sui temi del bilancio partecipativo da attuarsi a favore degli studenti attraverso l’affidamento a società di servizi specializzate in attività di animazione e tutoraggio per le autonomie scolastiche.



Nello specifico, il progetto sarà incentrato sulla promozione della cittadinanza attiva attraverso lo strumento del bilancio partecipativo, con il coinvolgimento delle giovani e dei giovani delle scuole secondarie di secondo grado che potranno sviluppare la propria capacità propositiva nei confronti delle istituzioni scolastiche, con l’obiettivo di poter intervenire nelle scelte progettuali ed economiche. “Partecipo e conto” promuove inoltre la partecipazione dei giovani alle politiche pubbliche dell'istituzione pubblica scolastica, ed in particolare, promuove la leadership giovanile sviluppando il protagonismo diretto delle giovani e dei giovani studenti portando modelli e approcci partecipativi e deliberativi all'interno della comunità scolastica.



Il progetto sarà attuato in collaborazione istituzionale con le Province che destineranno le risorse alle autonomie scolastiche di secondo grado per l'attuazione del progetto. La programmazione approvata dalla Giunta consente al Servizio politiche per la formazione terziaria e per la gioventù della Direzione generale della Pubblica istruzione, di attuare le procedure per la sottoscrizione degli accordi con le Provincie che trasferiranno annualmente le risorse alle autonomie scolastiche di secondo grado per l'attuazione del progetto scelto dagli studenti. Il parametro per la ripartizione dei fondi sarà quello del numero dei Pes (Punti Erogazione Servizi) e degli alunni iscritti nell'anno della attuazione dell'intervento. Gli ambiti tematici dei progetti dovranno riguardare attività culturali e sportive, attività sociali ed educative, attività volte a promuovere la cittadinanza e la partecipazione democratica e l’utilizzo di spazi ed aree dell'Istituto.