ITTIRI – Da lunedì 10 febbraio, nell'ambito 2.2 del Distretto di Alghero, prenderà servizio ad Ittiri un

nuovo Medico di Medicina Generale con incarico provvisorio. Si tratta della dottoressa Elena Fancellu, che svolgerà la propria attività presso l'ospedale “G. Alivesi”, in via dell'Ospedale a Ittiri.