Neonato trasferito d´urgenza da Alghero



ALGHERO - Si è concluso con successo un delicato volo sanitario d’urgenza, effettuato da un Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino, per garantire il trasferimento immediato di un neonato di soli due mesi e mezzo, bisognoso di cure specialistiche. Il piccolo paziente, ricoverato presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, è stato trasportato all’Istituto Giannina Gaslini di Genova, centro di eccellenza per la cura pediatrica.



La missione, classificata come “IPV Imminente Pericolo di Vita”, è stata attivata su richiesta della Prefettura di Cagliari e autorizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. La gestione operativa è stata affidata alla Sala Situazione di Vertice del Comando Squadra Aerea, il centro di coordinamento dell’Aeronautica Militare, responsabile dell’attivazione e del coordinamento di trasporti sanitari urgenti di questo tipo.



In risposta alla richiesta, è stato immediatamente allertato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei reparti specializzati in questo genere di missioni, che ha predisposto il volo con la massima tempestività. Nel pomeriggio di domenica, il Falcon 900 è decollato dalla base di Ciampino e ha raggiunto l’aeroporto di Alghero, dove il neonato è stato imbarcato con estrema cura all’interno di una culla termica, sotto l’attenta supervisione di un’equipe medica specializzata.



Il volo è poi proseguito verso Genova, con atterraggio presso l’Aeroporto Cristoforo Colombo poco dopo le 19. Una volta a terra, un’ambulanza già predisposta ha trasferito il piccolo paziente all’Ospedale Gaslini, dove ha ricevuto le cure necessarie. L’Aeronautica Militare garantisce 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, la disponibilità di mezzi ed equipaggi altamente specializzati per effettuare trasporti sanitari urgenti, consentendo il rapido trasferimento di pazienti in condizioni critiche, organi per trapianti, equipe mediche specializzate e ambulanze.