Sardegna si presenta alla Bit Natura, cultura, tradizioni e innovazione, sono la chiave di lettura della partecipazione alla BIT 2025 nella strategia di crescita e consolidamento del brand turistico dell'isola



CAGLIARI - La Sardegna continua a crescere come destinazione turistica, con un incremento significativo in ogni segmento. Investiamo su grandi eventi e mercati internazionali. Registriamo un +10% nel campione alberghiero, +10,7% di passeggeri negli aeroporti, +8,6% nei porti, per un totale complessivo del +9,8% rispetto al 2023", ha sottolineato l’assessore del Turismo, Franco Cuccureddu, alla BIT di Milano. L’ Assessorato del Turismo prosegue nella sua missione vincente nel promuovere la Sardegna non solo come meta estiva, ma come destinazione da vivere tutto l’anno. Natura, cultura, tradizioni e innovazione, sono la chiave di lettura della partecipazione alla BIT 2025 nella strategia di crescita e consolidamento del brand turistico dell’isola. «Oggi durante la conferenza stampa abbiamo fornito dati che sono estremamente positivi - ha detto Cuccureddu -, per quanto ancora non consolidati. Abbiamo voluto anche ricordare il principe Karim Aga Khan. Era doveroso per ciò che ha fatto per l’Isola. I primi dati sulla stagione 2024 sono molto confortanti. Abbiamo utilizzato undici comuni campione, nei quali avevamo i dati alberghieri già consolidati. Uno spaccato che rappresenta, più o meno, un terzo dei posti letto complessivi».



Il 2025 sarà l’anno di due importanti novità per l’isola: «finalmente diversificheremo i flussi con concretezza, mediante il sostegno allo sviluppo dell’albergo diffuso, la partecipazione alle fiere di settore e l’organizzazione di grandi eventi», ha affermato l’assessore Cuccureddu. Per quanto riguarda l’albergo diffuso, la Regione ha stanziato 7,5 milioni di euro, a cui si aggiungono risorse statali, per un totale di 8 milioni e 785 mila euro. Un investimento che mira a incentivare il recupero e la riqualificazione di immobili nei centri storici, trasformandoli in strutture ricettive diffuse che valorizzino il territorio e offrano un’esperienza autentica ai visitatori. Sul fronte dei grandi eventi, sono stati messi a disposizione oltre 20 milioni di euro per sostenere 13 manifestazioni di rilievo, con l’obiettivo di attrarre flussi turistici anche nei periodi di bassa stagione e rafforzare il posizionamento della Sardegna come destinazione attrattiva tutto l’anno. Infine, il piano fiere 2024-2025, che rappresenta un tassello fondamentale nell’opera di promozione.



«Abbiamo programmato un budget di 9 milioni di euro per partecipare a 28 eventi di settore, sia nazionali che internazionali. Di particolare rilievo è il crescente interesse del mercato americano, che lo scorso anno ha registrato un incremento del 34%, confermandosi il primo mercato non europeo. Per questo motivo, per la prima volta, parteciperemo a due importanti fiere a Las Vegas, oltre a eventi di rilievo a Osaka, Dubai e San Paolo. Inoltre, la Sardegna sarà presente per la prima volta nel mercato serbo, a Belgrado, con un nuovo volo che viene aperto dalla compagnia di bandiera verso Alghero. Una novità che presenteremo nei prossimi giorni», ha spiegato Cuccureddu. Le presenze turistiche nel periodo aprile-settembre 2024 hanno registrato un aumento del 9,98% rispetto al 2023, su un campione dei flussi in 11 comuni costieri (Alghero, Bosa, Cagliari, Castelsardo, Dorgali, Orosei, Pula, San Teodoro, Santa Teresa di Gallura, Sant’Antioco, Villasimius). Gli aeroporti sardi hanno visto transitare 10.656.072 passeggeri (+10,7% rispetto al 2023), mentre nei porti l’afflusso è stato di 7.217.226 passeggeri (+8,6%). Complessivamente, il movimento passeggeri in Sardegna nel 2024 ha raggiunto quota 17.873.298, con un incremento del 9,8% rispetto all’anno precedente. La Sardegna guarda con attenzione anche al turismo accessibile e inclusivo attraverso il bando del Ministero per le disabilità: 1,7 milioni di euro che la Regione ha deciso di concentrare nell'ambito del turismo balneare e nello specifico nell'accessibilità nelle spiagge.



«Siamo particolarmente contenti della nostra partecipazione alla BIT - ha detto l'assessore -. Abbiamo uno stand molto ampio, oltre 1000 metri quadri, 54 operatori, dove viene riservato molto spazio alle trattative e meno agli eventi e alle iniziative collaterali. Particolarmente significativo il messaggio che vogliamo mandare con il piano degli eventi, articolato in 13 cartelloni. Bisogna cambiare il paradigma e pensare a nuovi prodotti turistici, approdi turistici che siano in grado di accendere i riflettori sulla Sardegna per almeno una settimana in ogni mese di bassa stagione. Abbiamo iniziato col Capodanno, candidando la Sardegna a essere attrattiva di turismo invernale, proseguiamo ora con il Carnevale e poi con la Settimana Santa e così via». «Insomma - ha concluso Cuccureddu - tanti prodotti legati all'archeologia, al paesaggio, alla gastronomia, al turismo legato ai percorsi, al turismo nei borghi, ai cammini religiosi che in vista del Giubileo assumono particolare rilevanza".