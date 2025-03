S.A. 12:02 Riapertura del Punto Nascita

Inizialmente l'Azienda Sanitaria aveva fatto sapere di aver reclutato un pediatra e di aver avviato altri avvisi pubblici per l'individuazione di altri 3 specialisti; tutti necessari per la riattivazione del servizio [ ALGHERO - «Nonostante le numerose richieste e solleciti, purtroppo, non abbiamo ricevuto risposte complete e tempestive dall’ASL di Sassari, in merito alle informazioni richieste e necessarie per chiarire la situazione relativa all'assunzione dei pediatri, alla copertura del servizio e agli interventi previsti. A seguito dell'inerzia riscontrata e della necessità urgente di una risposta trasparente, abbiamo deciso di inviare una diffida formale all'ASL di Sassari, per sollecitare una risposta adeguata entro i termini previsti dalla legge». Nuova presa di posizione del Comitato di cittadini guidato da Davide Sedona che da mesi chiede la riapertura del Punto Nascita ad Alghero chiuso ormai dal 2023.Inizialmente l'Azienda Sanitaria aveva fatto sapere di aver reclutato un pediatra e di aver avviato altri avvisi pubblici per l'individuazione di altri 3 specialisti; tutti necessari per la riattivazione del servizio [ LEGGI ]. Ora nuovamente il nulla. Per questo Sedona e compagni chiedono ufficialmente al direttore Flavio Sensi di fornire chiarimenti sulle modalità concrete di reclutamento, le tempistiche previste e i documenti ufficiali relativi agli interventi in corso. «Rimaniamo in attesa di riscontro e, nel caso in cui la situazione non si evolva in tempi rapidi, non esiteremo a coinvolgere le autorità competenti per tutelare la sicurezza dei cittadini e dei pazienti» conclude la nota a firma del Comitato.