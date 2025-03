S.A. 18:55 Tulipani per le malate oncologiche ad Alghero La carovana dell’associazione "Il Giardino di Lu", questa mattina, è stata accolta nel piazzale dell´ospedale Marino di Alghero: decine di tulipani sono stati consegnati alle pazienti oncologiche



ALGHERO - Ha fatto tappa ad Alghero, nella struttura di Oncologia medica della Asl di Sassari, l’iniziativa "Coloriamo i Reparti" con decine di tulipani consegnati alle pazienti oncologiche del nord ovest dell'isola. La carovana dell’associazione "Il Giardino di Lu", questa mattina, è stata accolta nel piazzale dell'ospedale Marino di Alghero dal responsabile del servizio, Davide Santeufemia, e dalla direttrice del presidio ospedaliero, Anita Giaconi, che hanno da subito sostenuto l'iniziativa dall'elevato valore simbolico, volta a diffondere un messaggio di solidarietà e prevenzione nella popolazione. Dal 2019 a oggi, Il Giardino di Lu ha distribuito oltre 200 mila tulipani nei vari ospedali sardi, rendendo più accoglienti e umani gli ambienti di cura; un iniziativa resa possibile grazie alla dedizione dei volontari che, tra marzo e aprile, consegneranno circa duemila tulipani nei reparti oncologici degli ospedali isolani. Il progetto non è solo un dono floreale: è un invito alla prevenzione

del tumore ovarico, un modo per sensibilizzare e raccogliere fondi per la ricerca.