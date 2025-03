S.A. 19:14 Materno infantile: procedono i lavori a Sassari A seguito della consegna dei lavori, avvenuta l’11 febbraio, l’impresa appaltatrice ha avviato una serie di interventi strategici e indispensabili per la realizzazione dell’opera



SASSARI - I lavori per il nuovo Materno Infantile proseguono con regolarità, nell’ottica di garantire infrastrutture all’avanguardia e sicure per le future cure materno-infantili. A seguito della consegna dei lavori, avvenuta l’11 febbraio, l’impresa appaltatrice ha avviato una serie di interventi strategici e indispensabili per la realizzazione dell’opera. In particolare, l'attenzione è rivolta al cantiere delle nuove camere mortuarie nel Palazzo Clemente: le demolizioni edili e impiantistiche sono state completate, e a breve si procederà con la ricostruzione delle pareti interne. I lavori in questo settore sono destinati a terminare all’incirca entro giugno, aprendo la strada alla demolizione delle vecchie strutture delle camere mortuarie - nel cortile posteriore del Santissima Annunziata - e all’avvio degli scavi per la realizzazione di due piani interrati del nuovo complesso.



Inoltre, per procedere con i lavori, sono state programmate le operazioni per demolire la vecchia centrale termica e la cabina elettrica, elementi pregressi nell’area destinata al nuovo complesso. Tra le attività in corso si segnala la procedura speciale per la rimozione dell’amianto, individuato in alcune apparecchiature della centrale, fase imprescindibile per garantire la sicurezza prima di procedere ulteriormente. Inoltre, prima di procedere con gli scavi sarà necessario avviare lo spostamento degli impianti fognari, delle linee elettriche, l’eliminazione delle linee del gas e la rimozione di una cabina elettrica, precedentemente collegata al vecchio Palazzo Rosso del Santissima Annunziata.



Contestualmente, dovranno essere predisposte le opere di rinforzo strutturale lungo il confine con il Santissima Annunziata, essenziali per garantire la sicurezza degli edifici preesistenti. Sono in corso interventi per la fondazione delle nuove torri ascensore che serviranno il Palazzo Clemente e le stecche bianche. «I lavori non sono fermi, ma si stanno svolgendo in maniera coordinata e progressiva - afferma il direttore generale dell’Aou di Sassari, Antonio Lorenzo Spano -. Stanno seguendo il cronoprogramma stabilito, oltreché le normative di sicurezza e qualità che contraddistinguono la nostra azienda». «L'approccio metodico e trasparente che abbiamo adottato - aggiunge il direttore della struttura di Progettazione e innovazione tecnologica, ingegner Roberto Manca, che è anche responsabile unico del procedimento relativo ai lavori - ci consente di affrontare ogni fase del progetto con la massima attenzione, garantendo che ogni intervento sia eseguito nel rispetto dei tempi prestabiliti».