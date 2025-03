S.A. 13:05 Verso il G20 Spiagge: workshop ed eventi ad Alghero Dal 31 marzo al 2 aprile, nella Sala Conferenze del Complesso de Lo Quarter, sono previsti momenti di confronto e progettazione condotti da professionisti in ambito di destination management e design turistico



ALGHERO - Alghero si prepara ad ospitare il G20 Spiagge 2025, l’evento che riunisce le destinazioni costiere più visitate in Italia. Dal 14 al 16 maggio la città accoglierà l’incontro più importante del sistema balneare italiano: le venti maggiori destinazioni della penisola associate nel network G20S, che contano da 1 a 7 milioni di presenze turistiche, svilupperanno un confronto che si sta rivelando centrale per il settore che conta il maggior PIL turistico nazionale. Alghero, prima destinazione turistica dell’isola, si candida a svolgere il ruolo trainante con una serie di appuntamenti preparatori, una novità introdotta proprio per questa edizione. Comune e Fondazione, infatti, riconoscendo il valore strategico di questo appuntamento, promuovono quattro incontri propedeutici che coinvolgeranno i principali attori economici, turistici e culturali della città. L'obiettivo è quello di rafforzare il legame con gli operatori e la comunità locale e presentare il Destination Summit ai Comuni della nascente Città Metropolitana.



Dal 31 marzo al 2 aprile, nella Sala Conferenze del Complesso de Lo Quarter, sono previsti momenti di confronto e progettazione condotti da professionisti in ambito di destination management e design turistico: il primo appuntamento, dedicato al settore commerciale, è previsto lunedì 31 marzo dalle ore dalle 14.00 alle 17.00. L'incontro offrirà l’opportunità di condividere strategie e iniziative utili a valorizzare il tessuto commerciale locale e migliorare l’esperienza dei visitatori durante il Destination Summit. Il 1 aprile un doppio appuntamento: la mattina dalle 10 alle 13 un workshop con gli operatori del settore enogastronomico per discutere il ruolo strategico del settore nella promozione turistica della destinazione. Sarà un’occasione per esplorare nuove sinergie, valorizzare i prodotti locali e costruire un’offerta enogastronomica sempre più integrata e distintiva. Nel pomeriggio, invece, dalle 15 alle 18 si terrà il workshop "cultura e outdoor" per riflettere sul potenziale del turismo esperienziale come leva di sviluppo.



L’obiettivo è individuare strategie innovative per diversificare l’offerta turistica, valorizzare il patrimonio naturale e culturale e intercettare nuovi flussi di visitatori. Le tappe di avvicinamento all’evento annuale di rilevanza nazionale promosso dal Network G20s – la rete delle Comunità Marine più visitate d’Italia, rappresentano un importante momento di confronto sullo sviluppo sostenibile del turismo costiero e su quanto possa produrre in termini di benefici sul territorio. La tutela dell’ambiente costiero è infatti una leva fondamentale per la competitività turistica, e l’appuntamento di Alghero si preannuncia di fondamentale interesse comune per lo sviluppo economico e turistico dell’intero territorio del Nord Ovest.