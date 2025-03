S.A. 11:12 Padel Club Alghero vince contro Selargius Il Padel Club Alghero vince ancora, perdendo un solo set. L´obbiettivo dei ragazzi del Padel Club Alghero rimane chiaro: il primo posto nel girone di Serie C per ottenere la qualificazione alle fasi nazionali per la promozione in Serie B



ALGHERO - Il Padel Club Alghero vince 3 incontri a 0 in casa contro lo Sportlife Padel di Selargius, lasciando agli avversari solo un set. La squadra Algherese sarà impegnata fuori casa Sabato prossimo contro l'Orange Padel di Cagliari, un'avversaria difficile che come gli Algheresi lotta per la prima posizione in classifica. L'obbiettivo dei ragazzi del Padel Club Alghero rimane chiaro: il primo posto nel girone di Serie C per ottenere la qualificazione alle fasi nazionali per la promozione in Serie B.



Risultati

Razzuoli - Di Mauro vs Meloni - Siciliani 3/6 6/3 6/0

Caminiti - Novillo vs Marini - Peretti 6/2 6/1

Napoli - Panu vs Ruiu - Mannoni 6/0 6/2