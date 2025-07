S.A. 16:30 Rocce Rosse Blues: sabato c´è Lucio Corsi Spetta dunque a Lucio Corsi il compito di inaugurare, sabato alle 21.30, la serie di concerti sul palco allestito nell´area spettacoli dell´ex Istituto Salesiani



LANUSEI - Dopo l'anteprima a Cagliari di sabato scorso, con il bel concerto della cantante e pianista americana Nicole Zuraitis col suo quartetto, il festival Rocce Rosse Blues si trasferisce nella sua Ogliastra e pianta le tende a Lanusei per celebrare la sua trentacinquesima edizione; in arrivo, questo sabato (19 luglio) Lucio Corsi, seguito da Cristiano De André (il 2 agosto), Vinicio Capossela (3 agosto), Paola Turci e Gino Castaldo con lo spettacolo "La rivoluzione delle donne" (8 agosto), Jacopo Cullin in scena con "È inutile a dire!", e i protagonisti delle serate più strettamente all'insegna del blues: gli americani Eric Bibb (25 luglio), The Kings of Blues (26 luglio), Zac Harmon (13 agosto), e i sardi Irene Loche, Nanni Gaias, Bad Blues Quartet, Moses Concas e Odd Blues.



Spetta dunque a Lucio Corsi il compito di inaugurare, sabato alle 21.30, la serie di concerti sul palco allestito nell'area spettacoli dell'ex Istituto Salesiani. Il cantautore toscano, che la sera prima sarà di scena a Sassari per il festival Abbabula, ritorna in Sardegna nell'ambito del suo lungo tour prodotto da Magellano Concerti che ha preso il via il 12 giugno da Mestre sull'onda del grande successo di "Volevo essere un duro", il brano che gli ha fruttato il secondo posto e il Premio della Critica "Mia Martini" al Festival di Sanremo, lo scorso febbraio, e con cui ha poi rappresentato l'Italia, a maggio, all'Eurovision Song Contest di Basilea, classificandosi quinto.



