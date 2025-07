S.A. 15:51 Case in vendita: Provincia di Sassari la più cara La provincia di Sassari è in assoluto il territorio più caro in regione per comprare casa, con 3.229 euro/mq e un rialzo del 3,6% nei primi 6 mesi dell’anno. Al contrario, l’area più conveniente è il comune del Sud Sardegna



SASSARI – Nel primo semestre del 2025, in Sardegna i prezzi di vendita delle case crescono di più rispetto ai canoni di locazione: tra inizio gennaio e fine giugno i primi evidenziano infatti un +2,8%, mentre i secondi un +1,1%. Come conseguenza di questi rialzi, attualmente per comprare un immobile in regione servono mediamente 2.427 euro/mq, mentre per affittarla bisogna mettere a budget, in media, 13,5 euro/mq. È questa la fotografia scattata dall’Osservatorio semestrale sul mercato residenziale sardo realizzato da Immobiliare.it Insights, la proptech company specializzata in big data e market intelligence per il settore immobiliare del gruppo di Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia.



Guardando agli altri indicatori di mercato, la domanda è in aumento in entrambi i settori da inizio

anno, evidenziando un +13,5% per le compravendite e un +4,2% per le locazioni. Lo stock, vale a

dire l’offerta disponibile, rimane pressoché stabile per quanto riguarda le case in vendita (+0,4%),

mentre si amplia in modo rilevante nell’ambito degli affitti (+14,3%). La provincia di Sassari è in assoluto il territorio più caro in regione per comprare casa, con 3.229 euro/mq e un rialzo del 3,6% nei primi 6 mesi dell’anno. Al contrario, l’area più conveniente è il comune del Sud Sardegna, con 839 euro/mq. L’unica altra zona a rimanere sotto i 1.000 euro/mq è la provincia di Oristano, con 922 euro/mq. La maggior parte dei territori sardi mostra un rialzo dei prezzi nei primi 6 mesi del 2025, con il picco del +5% proprio della provincia di Oristano. Dando uno sguardo a Cagliari, nel capoluogo di regione servono 2.620 euro/mq per comprare casa (+2,3% su base semestrale).



Per quanto riguarda l’offerta di vendita, visto il dato regionale tendente alla stabilità, non si nota

un’omogeneità nei vari territori, con diverse salite a cui fanno da contrasto altrettante discese. Il

decremento più sostenuto è quello del comune del Sud Sardegna (-15%), mentre l’ascesa più

sostanziosa si verifica nella relativa provincia (+8,7%). La domanda cresce invece diffusamente,

come da tendenza regionale, in tutte le aree, con il +23,9% della provincia di Cagliari a fare da

traino. Molto bene anche il comune di Cagliari, con un +19,5% nel periodo. Passando all’analisi delle locazioni, la provincia di Nuoro è di gran lunga il territorio più costoso per affittare, con 28,6 euro/mq medi. La zona più economica è invece il comune di Nuoro, con 7,1 euro/mq medi. Solo 3 aree si disallineano dalla tendenza di crescita dei prezzi in Sardegna, ovvero i comuni del Sud Sardegna (-4,2%), Oristano (-5,9%) e Cagliari (-1,6%). Per affittare casa nel capoluogo regionale bisogna mettere a budget, alla fine di giugno, 13,3 euro/mq medi. Considerando, infine, domanda e offerta di locazioni, le crescite dell’interesse sono superiori rispetto ai decrementi, ma fanno eccezione il comune di Cagliari (-11,2%), quello di Nuoro (-29,2%) e la provincia di Oristano (-6,7%). Anche l’offerta di locazioni è in calo solo in poche circostanze, vale a dire nel comune di Oristano (-20%) e in provincia di Nuoro (-31,6%).