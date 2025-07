S.A. 12:54 Giusi e Quani al Baretto di Porto Ferro Giudi e Quani sono gli attesi protagonisti del terzo appuntamento “in Blues” in scena domani, venerdì 18 luglio, alle ore 20 sul palcoscenico del Baretto di Porto Ferro i inserito nel cartellone del BlueSunset festival



SASSARI - Una intrigante miscela di Punk, Hard Blues & Soul che parte da Verona è pronta a conquistare uno dei più bei tramonti dell’intera Isola: Giudi e Quani sono gli attesi protagonisti del terzo appuntamento “in Blues” in scena domani, venerdì 18 luglio, alle ore 20 sul palcoscenico del Baretto di Porto Ferro i inserito nel cartellone del BlueSunset festival. Giudi e Quani - Giuditta Cestari è l’istinto (testi, batteria e voce), Francesco Quanilli ha un cuore elettrico (chitarra e seconda voce) - sono in particolarissimo e intrigante duo veronese che sprigiona energia pura e trasuda spirito libero. È amore al primo riff. Si formano nel 2016, primi attori di uno show diretto, potente e senza compromessi che affonda le radici nel blues, ma si nutre di soul, punk e hard rock. Una formazione essenziale - ma dalla resa travolgente - che reinventa la formula del duo alla White Stripes, con un’identità tutta italiana e un sound contemporaneo che richiama artisti come i Black Keys, i Royal Blood, i Bud Spencer Blues Explosion. Il loro nuovo album - “Out Of My Way”, 2024 - è un concentrato di groove, introspezione e ritmi incalzanti. Una performance che dal vivo diventa pura catarsi. Un viaggio musicale in 8 tracce che alterna esplosioni di punk blues, momenti soul e ballate sporche e viscerali. È un disco che parla di riscatto, energia interiore e libertà espressiva – e lo fa con una potenza scenica che dal vivo si trasforma in impatto puro.



«Giudi e Quani sono un uragano sonoro, perfetti per dare slancio e carisma alla rassegna e per accendere una delle notti centrali del nostro cartellone - spiega Danilo Cappai, anima del BlueSunset festival di Porto Ferro -. Con il loro mix esplosivo di generi sono infatti capaci di coinvolgere il pubblico degli appassionati e chiunque invece scopra il blues per la prima volta». Sarà come detto questo il terzo dei dieci appuntamenti di un evento che scorrerà lungo tre mesi (luglio agosto e settembre) e che da ben 9 estati fa da sfondo a un festival che per location - la baia di Porto Ferro -, suggestioni e capacità di ottimizzare il suo essere ha pochi eguali in Sardegna. Il festival prosegue poi con Max Lazzarin & BlueSunset Band + Lakeetra Knowles (25/07), Ciumba Electric Gumbo (31/07), T.R.E.S. – Tres Radio Express Service (3/08), Naima Faraò (8/08), Purple Drip (22/08), Anthony Basso & BlueSunset Band (29/08) e Francesco Piu Band (5/09) per un gran finale affidato al bluesman sardo per eccellenza. C’è anche una ulteriore data in lavorazione, ciliegina sulla torta di una edizione già densa di grande Blues.