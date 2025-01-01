Alguer.it
Pallacanestro Alghero: Al via i corsi di Minibasket
S.A. 16:32
Pallacanestro Alghero: Al via i corsi di Minibasket
La SAP Alghero ha ottenuto dalla FIP il "FIP Minibasket Riconoscimento Platinum Plus"che è il certificato di eccellenza e qualità più alto assegnato dalla Federazione Italiana Pallacanestro
Pallacanestro Alghero: Al via i corsi di Minibasket

ALGHERO - La nuova stagione 2025/26 del Minibasket della Scuola Addestramento Pallacanestro Alghero sta per cominciare. «Da sempre dedichiamo particolare attenzione ai più piccoli, perché il Minibasket non è solo il primo passo verso la pallacanestro, ma anche un’occasione unica per crescere insieme e imparare il valore dello sport.I valori del Minibasket sono centrati sulla formazione completa del bambino, promuovendo il rispetto (per se stessi, i compagni, gli avversari e le regole), lo spirito di squadra, il fair play e la partecipazione attiva di tutti. Attraverso il gioco, i bambini sviluppano abilità motorie, imparano a lavorare in gruppo, acquisiscono disciplina, e diventano più autonomi e responsabili, con un focus sul divertimento e l'inclusione. Eleonora, Fabio e Antonello, insieme a Martina che seguirà il progetto Easy Basket in tutte le scuole della città, vi aspettano in palestra per divertirvi, imparare e giocare #Insieme!» le parole del responsabile Antonello Muroni.

Gli istruttori, nazionali e regionali certificati FIP, accompagnano i bambini in un percorso educativo e sportivo sicuro, divertente e stimolante. La SAP Alghero ha ottenuto dalla FIP il "FIP Minibasket Riconoscimento Platinum Plus"che è il certificato di eccellenza e qualità più alto assegnato dalla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) per la stagione sportiva 2024/2025. Questo riconoscimento premia le società sportive virtuose che si sono distinte nella promozione e nella gestione dell'attività di Minibasket, dimostrando impegno, qualità e rispetto delle regole FIP.
29 agosto
L´allarme: Alghero nel baratro criminalità
29 agosto
«Criminalità: serve un sindaco presente»
29 agosto
Cabina in tilt: ristoranti ancora chiusi in centro storico



