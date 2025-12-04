Alguer.it
Cor 20:57
Aerei, prezzi alle stelle: rafforzati i controlli
In vista del periodo natalizio l’Assessorato regionale dei Trasporti ha intensificato il monitoraggio sulla continuità territoriale aerea, al fine di gestire tempestivamente le criticità legate alla saturazione dei voli da e per gli aeroporti di Cagliari, Olbia e Alghero
Aerei, prezzi alle stelle: rafforzati i controlli

CAGLIARI - In vista del periodo natalizio – tradizionalmente caratterizzato da un forte aumento della domanda di mobilità – l’Assessorato regionale dei Trasporti ha intensificato il monitoraggio sulla continuità territoriale aerea, al fine di gestire tempestivamente le criticità legate alla saturazione dei voli da e per gli aeroporti di Cagliari, Olbia e Alghero.

Nel corso di questa settimana si sono tenuti gli incontri con Aeroitalia, Volotea e Ita Airways nell’ambito del Comitato Paritetico della Continuità Territoriale Aerea. L’assessora Barbara Manca ha segnalato puntualmente, sulla base dei dati di prenotazione in possesso dell’Assessorato, le giornate più critiche a ridosso del ponte dell’Immacolata e delle festività natalizie, chiedendo ai vettori di aggiungere ulteriori collegamenti come previsto dal decreto.

“Si tratta di un’azione di rafforzamento rispetto al monitoraggio quotidiano che svolgiamo con continuità – spiega l’assessora Manca –. Ogni volta che rileviamo indici di riempimento oltre la soglia critica o prossimi al limite, inviamo una segnalazione formale alle compagnie e chiediamo l’inserimento di voli aggiuntivi. Ricordiamo tuttavia che i vettori non devono attendere la comunicazione della Regione per integrare l’operativo: l’obbligo scatta automaticamente al superamento del 91% di load factor su una singola tratta”.
