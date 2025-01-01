Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroSportBasket › Mercede Alghero al comando della B
Cor 6:59
Mercede Alghero al comando della B
Al PalaCorbia di Alghero finisce 74-63 per le catalane, che sono momentaneamente al comando nel campionato di serie B. Vittoria doveva essere e vittoria è stata
Mercede Alghero al comando della <i>B</i>

ALGHERO - Le due squadre partono contratte, si segna col contagocce nei primi minuti, complice l'importanza del risultato in palio. A Stoyanova (7) e Saias (8) rispondono Petrova (8) e Coni (5), e tra uno strappo e l'altro le catalane prendono in mano il pallino del gioco e conducono 18-17 al 10mo. Nel secondo quarto la musica non cambia, ci sono allunghi da ambo le parti, la partita continua sul filo dell'equilibrio, con il 33-31 alla seconda sirena che testimonia come le due squadre non siano per caso appaiate in vetta alla classifica del campionato.

La Mercede prova ad allungare, con un mini parziale di 7-0 firmato Derkyuvlieva, ma le ospiti, spinte da Saias e Stoyanova limitano i danni e il parziale di 22-17 per la Mercede fissa il punteggio sul 55-48 al 30mo, complice anche l'infortunio subito da Aurora Murgia, che non rientrerà più in campo per il resto della partita.

Nell'ultimo quarto la Mercede ingrana subito le marce alte anche nell’ultimo periodo. Il parziale di 6-0 firmato da Derkyuvlieva (20 per lei alla fine) e Petrova (17 in 40') dà il vantaggio in doppia cifra alle padrone di casa. L’Allianz Murru Ambrosini però non molla e torna a contatto nelle battute finali, con un contro parziale di 11-0 grazie alle solite Saias e Stoyanova (51 punti in due) che porta il punteggio sul 61-58 a meno di cinque minuti dalla sirena finale. Derkyuvlieva, Moro e Coni chiudono la contesa con un mini allungo finale e la Mercede chiude la partita sul 74-63 finale.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
8:38
Sap Alghero a segno contro Olbia
DR1 – 9ª Giornata di Campionato, prestazione di forza: la Costruzioni Valentino SAP Alghero domina 94-64 La Costruzioni Valentino SAP Alghero conquista una vittoria netta e convincente, superando tra le mura del Palamanchia la Santa Croce Olbia con il punteggio di 94- 64, al termine di una gara intensa e ricca di contenuti tecnici
24/11Dinamo lotta ma è battuta da Guerri Napoli
24/11Rimonta sfuma: Alghero cade contro San Sperate
17/11Basket D, vince l´Alghero al Pala Manchia
10/11Pallacanestro Alghero lotta ma perde contro il Cus
4/11Aurora Murgia in Next Gen Nazionale
4/11Veljko Mrsic è il nuovo coach Dinamo
3/11 D, Alghero doma il Sinnai
27/10Contro Bologna nulla da fare per la Dinamo
26/10Basket D, Alghero cade a Elmas
26/10B, Mercede a gonfie vele con l´Antonianum
« indietro archivio basket »
1 dicembre
Calcio, Alghero ancora a segno
29 novembre
Un Albero speciale dedicato a Tommy
1 dicembre
Challenge Riviera del Corallo: successo



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)