Cor 6:59 Mercede Alghero al comando della B Al PalaCorbia di Alghero finisce 74-63 per le catalane, che sono momentaneamente al comando nel campionato di serie B. Vittoria doveva essere e vittoria è stata



ALGHERO - Le due squadre partono contratte, si segna col contagocce nei primi minuti, complice l'importanza del risultato in palio. A Stoyanova (7) e Saias (8) rispondono Petrova (8) e Coni (5), e tra uno strappo e l'altro le catalane prendono in mano il pallino del gioco e conducono 18-17 al 10mo. Nel secondo quarto la musica non cambia, ci sono allunghi da ambo le parti, la partita continua sul filo dell'equilibrio, con il 33-31 alla seconda sirena che testimonia come le due squadre non siano per caso appaiate in vetta alla classifica del campionato.



La Mercede prova ad allungare, con un mini parziale di 7-0 firmato Derkyuvlieva, ma le ospiti, spinte da Saias e Stoyanova limitano i danni e il parziale di 22-17 per la Mercede fissa il punteggio sul 55-48 al 30mo, complice anche l'infortunio subito da Aurora Murgia, che non rientrerà più in campo per il resto della partita.



Nell'ultimo quarto la Mercede ingrana subito le marce alte anche nell’ultimo periodo. Il parziale di 6-0 firmato da Derkyuvlieva (20 per lei alla fine) e Petrova (17 in 40') dà il vantaggio in doppia cifra alle padrone di casa. L’Allianz Murru Ambrosini però non molla e torna a contatto nelle battute finali, con un contro parziale di 11-0 grazie alle solite Saias e Stoyanova (51 punti in due) che porta il punteggio sul 61-58 a meno di cinque minuti dalla sirena finale. Derkyuvlieva, Moro e Coni chiudono la contesa con un mini allungo finale e la Mercede chiude la partita sul 74-63 finale.